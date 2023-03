CAFONALISSIMO CONVERTITI E CONVERTINI – DA VALERIA MARINI A STEFANO COLETTA, A PALAZZO BRANCACCIO, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL CONDUTTORE DI “LINEA VERDE”, BEPPE CONVERTINI, SFILANO SVIPPATI E PREZZEMOLINI IN CERCA D'AUTORE – MIRIANA TREVISAN CON MANICURE CINESE, LA POPPUTISSIMA STEFANIA ORLANDO, ANNA FALCHI CON UN MENTO IN PIÙ, ROSANNA LAMBERTUCCI MAIOLICATA – PER LA RUBRICA “VE LA RICORDATE” C'E' SILVIA SALEMI – MARCELLO CIRILLO CON QUEGLI OCCHIALI VEDE ANCHE DAZN? – FOTO BY DI BACCO