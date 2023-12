UN CUCCIOLO DI CHIHUAHUA È STATO ABBANDONATO IN MACCHINA DA UNA COPPIA DI GENOVA CHE È ANDATA A GIOCARE AL CASINÒ DI SANREMO – L’ANIMALE, NATO DA UNA SETTIMANA, È STATO MOLLATO PER TRE ORE AL FREDDO - I VOLONTARI DELLE AMBULANZE VETERINARIE SE NE SONO ACCORTI E NON HANNO POTUTO FAR ALTRO CHE ASPETTARE CHE I PROPRIETARI TORNASSERO...

Estratto da www.lastampa.it

chihuahua

Una coppia di Genova ha lasciato un cane in auto per circa tre ore, col rischio che entrasse in ipotermia, per andare a giocare al Casinò. È accaduto venerdì notte a Sanremo e a comunicarlo sono i volontari delle ambulanze veterinarie, i quali annunciano che presenteranno un esposto alla Procura della Repubblica di Imperia. Il cucciolo di cane lasciato in auto per tre ore, i proprietari sono andati a giocare al casinò

casino sanremo

[…] I volontari sono rimasti ad aspettare il ritorno dei proprietari dell'auto, da mezzanotte alle 2.40. Quest'ultimi hanno raccontato di aver preso il cucciolo di Chihuahua circa una settimana fa e di essersi allontanati per pochi minuti, ma i soccorritori ritengono che avessero parcheggiato già prima della mezzanotte e a dare l'allarme sono stati diversi passanti. Il cane tremava in auto, ma per fortuna è salvo. […]