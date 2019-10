CUCU’, CHI NON MUORE, SI RIVEDE - CELEBRANO I FUNERALI, CREMANO LE SUE SPOGLIE, MA A DISTANZA DI SETTE ORE DALLE ESEQUIE, IL "DEFUNTO" BUSSA ALLA PORTA DI CASA – LA VICENDA CHE HA FATTO IMPAZZIRE L’INDONESIA

Celebrano i funerali di Sunarto, cremano le sue spoglie mortali e, a distanza di sette ore dalle esequie, il "defunto" bussa alla porta di casa. L' incredibile episodio è successo a Gesikan, in un villaggio della Giava orientale, in Indonesia. Il protagonista della vicenda era stato dichiarato morto a seguito di un incidente in cui la vittima, priva di documenti e sfigurata in volto, sembrava corrispondere al 40enne Sunarto del quale si erano perse le tracce e che, per ironia della sorte, possedeva la stessa moto coinvolta nella disgrazia. A chiarire l' equivoco ci ha pensato il "risorto" che, ai parenti increduli di riabbracciarlo, ha spiegato di aver ceduto il suo dueruote a un uomo come garanzia di un debito: il defunto era invero un individuo a nome Wariim.