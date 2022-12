TUTTI PARLANO, GIORGIA NO – AL PRIMO CONSIGLIO EUROPEO, “IO SONO GIORGIA” ERA MOLTO ATTESA E I GIORNALISTI SPERAVANO DI POTERLA “INTERROGARE” IN CONFERENZA STAMPA E INVECE NISBA – MACRON, SCHOLZ E SANCHEZ SI SONO OFFERTI AI CRONISTI, LEI NO – “LA STAMPA”: “NESSUNA CONFERENZA STAMPA, NESSUNA DOMANDA, NESSUNA RISPOSTA. SUONA COME UNA BARZELLETTA, MA NON FA RIDERE PER NIENTE…”