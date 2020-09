IN CULO ALLA BALENA – CORSA CONTRO IL TEMPO IN TASMANIA DOVE 270 BALENE SI SONO INCAGLIATE IN UN BANCO DI SABBIA A MACQUARIE HARBOUR: VENTICINQUE SONO GIÀ MORTE, MENTRE I VOLONTARI STANNO CERCANDO DI AIUTARE LE ALTRE – SI TEME UN DISASTRO VISTO CHE IL GRAN NUMERO DI ESEMPLARI COINVOLTI NON… - VIDEO

Circa 270 balene sono rimaste bloccate in una baia della Tasmania, isola al largo dell'Australia. Venticinque sono morte mentre molte persone, tra volontari ed esperti, si stanno mobilitando per cercare di aiutarle a tornare in mare e salvarsi. Le balene si trovano a Macquarie Harbour, sulla costa occidentale dell'isola, una zona scarsamente popolata e aspra. Sembra che i mammiferi si siano incagliati su un banco di sabbia

Corsa contro il tempo per aiutare le balene

Nella zona sono subito iniziati i soccorsi ed è partita la corsa contro il tempo per aiutare le balene. “Ulteriori equipaggi con attrezzature adatte al salvataggio delle balene continueranno ad arrivare", ha detto il dipartimento dell'ambiente della Tasmania. Nell’isola, spiaggiamenti di massa di balene si verificano relativamente spesso e in molti casi si riesce ad aiutare questi animali a ritrovare il largo.

Questa volta, però, il gran numero di esemplari coinvolti rende il salvataggio più difficile. Tempo fa, comunque, una megattera che era rimasta bloccata in un fiume tropicale nel nord dell'Australia è riuscita da sola a ritrovare la strada dell'oceano nel giro di due settimane.

