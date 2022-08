IN CULO ALLA BALENA – INCREDIBILE VIDEO DALL’ARGENTINA! DUE “PADDLEBOARDER” SONO STATI CIRCONDATI DA DODICI ESEMPLARI DI BALENE, NELLE ACQUE DI MONTE HERMOSO: I BESTIONI SI SONO MESSI A NUOTARE INTORNO A LORO, FINCHÉ UNO DEI DUE NON È CADUTO A CAUSA DEL MOVIMENTO DELLA CODA DI UNO DEI CETACEI E…

Da www.corriere.it

paddleboarder circondati da dodici esemplari di balene in argentina 4

Due paddleboarder argentini sono rimasti stupiti nel vedere delle balene nuotare intorno a loro, nelle acque della città costiera di Monte Hermoso. I due non riuscivano a credere di essere così vicini agli animali e, in circa un’ora, ne hanno contati 12. Durante il video, uno di loro è stato sbalzato fuori dalla sua tavola a causa del movimento della coda di uno dei cetacei. Ma entrambi — riporta la Bbc — hanno detto di aver vissuto una bellissima esperienza.

