IN CULO AL BUON GUSTO - SAM SMITH HA SFILATO A PARIGI PER VIVIENNE WESTWOOD CON IL DERETANO DI FUORI – IL CANTANTE INDOSSAVA UN MEGA MUTANDONE CON MARSUPIO IN TARTAN, STIVALI CON TACCO VERTIGINOSO, MAGLIA DA PASTORE E UNA GIACCA DRAPPEGGIATA. IL TUTTO ACCOMPAGNATO DA UN BASTONE PER TENERE A BADA IL GREGGE – MA LA VERA SORPRESA C'È STATA QUANDO SMITH HA DATO LE SPALLE AL PUBBLICO, MOSTRANDO LE CHIAPPE MOSCE… VIDEO

Punk e Rinascimento uniti in una collezione di moda. È proprio così che Andreas Kronthaler, direttore creativo di Vivienne Westwood, ha deciso di portare avanti l'eredità punk, provocatoria, trasgressiva, ma anche poetica della maison, invitando a sfilare in passerella nientemeno che il cantante Sam Smith. Per lui un look iconico di questa collezione, con stivali dal tacco vertiginoso (e plateau), maglieria drappeggiata e il marsupio-sospensorio, ispirato agli slip sportivi che servono a protezione (in mano portava un grosso bastone di legno, nella sua prima uscita).

Lo stilista, che ha presentato la sua collezione a Parigi alla Fashion Week, racconta di aver visitato una mostra a Milano e di esserne rimasto particolarmente colpito. ''Ho deciso di guardare ai costumi del tardo Rinascimento perché sono stato a una mostra di Giovanni Battista Moroni a Milano, mi ha ricordato molto i primi anni al lavoro con Vivienne. - spiega - Quando l'ho incontrata, sono rimasto totalmente colpito dal fatto che fosse interessata alla storia tanto quanto me. È stata la prima passione che abbiamo condiviso''.

