IL CUOCO E ATTIVISTA PRO-PALESTINA CHEF RUBIO È STATO AGGREDITO A ROMA: "ERANO IN CINQUE. MI HANNO ASPETTATO FUORI CASA

Estratto dell'articolo di Rinaldo Frignani per www.corriere.it

chef rubio aggredito a roma

[…] Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, cuoco di fama e anche attivista pro Palestina, ha raccontato in un post di essere stato aggredito da alcune persone che lo hanno aspettato davanti alla sua abitazione alle porte della Capitale. «Terroristi - scrive e dice Rubio -, questi sono gli ebrei sionisti: mi hanno aspettato fuori casa in sei e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi».

In altre immagini, postate sempre sul social, compare invece l'interno dell'auto con vetri sui sedili e tracce di sangue. […] Sul volto evidenti le conseguenze di colpi ricevuti, soprattutto all'occhio destro. Nei mesi scorsi Rubini è finito sotto inchiesta per post antisemiti, ma anche per istigazione all'odio razziale. […]

