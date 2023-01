CUORE DI CANE – UNA 67ENNE È STATA VEGLIATA PER ORE DAL SUO AMICO A QUATTRO ZAMPE DOPO AVER PERSO I SENSI NELLA SUA CASA IN PROVINCIA DI LUCCA: LA DONNA VIVE IN UNA ZONA IMPERVIA, DA TEMPO NON DAVA NOTIZIE E NON SI VEDEVA IN PAESE – SCATTATO L’ALLARME I POMPIERI L’HANNO TROVATA RIVERSA IN TERRA CON ACCANTO IL CANE A SORVEGLIARLA: È STATA PORTATA IN OSPEDALE CON UNA SOSPETTA EMORRAGIA CEREBRALE E…

Complicato intervento di soccorso del 118 la notte scorsa in Garfagnana per una donna di 67 anni, tedesca che abita da sola a Fabbriche di Vergemoli (Lucca) in una casa isolata. L'hanno trovata in vita ma non cosciente. Era vegliata dal cane.

E' stata raggiunta e ricoverata all'ospedale di Lucca in codice di urgenza rosso ma per i vigili del Fuoco e i sanitari del 118 è stato difficile arrivare all'abitazione.

E' stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che però, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, è dovuto rientrare alla base. La donna vive in compagnia del suo cane e da un po' di tempo non dava più sue notizie, inoltre in paese non la vedevano più. Così è scattato l'allarme per fare un controllo. La sua casa è in una zona montana impervia e si raggiunge solo guadando un torrente.

Dopo l'attraversamento del corso d'acqua a piedi i pompieri sono riusciti ad entrare nell'abitazione trovando la donna, non cosciente, distesa sul letto. Create le condizioni di sicurezza necessarie i vigili del fuoco hanno fatto guadare anche i sanitari e poi hanno consentito il percorso inverso sul letto del fiume per trasportare l'anziana fino all'ambulanza. Quindi la corsa al pronto soccorso di Lucca, a circa 40 km di distanza di strade di montagna, per una sospetta emorragia cerebrale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno affidato ad un conoscente la cura della casa e del cane.

