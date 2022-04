CUORE DI LAPO – IL MATRIMONIO VIP DI LAPO ELKANN E JOANA LEMOS HA PROCURATO UN BIGLIETTO DI SOLA ANDATA PER IL PORTOGALLO A 150 UCRAINI IN FUGA DALLA GUERRA: I DUE PICCIONCINI HANNO CHIESTO COME REGALO DI NOZZE UNA DONAZIONE ALLA LORO FONDAZIONE PER AFFITTARE UN BOEING E TRASPORTARE I PROFUGHI NEL PAESE IN CUI ORMAI LAPO VIVE DA PERFETTO SCONOSCIUTO…

Lapo Elkann e Joana Lemos, un aereo per il Portogallo per 150 ucraini. I regali del matrimonio convertiti in donazioni per aiutare la popolazione ucraina in fuga.

Si dirà, roba da ricchi. E in effetti trattandosi di Lapo Elkann non si sbaglia. Ma intanto il matrimonio supervip ha procurato un biglietto di sola andata verso il Portogallo per 150 cittadini in attesa di scappare dal paese sotto occupazione. Merito di Joana Lemos e del suo novello sposo, Lapo appunto.

“Per il nostro matrimonio Joana e io – spiega Lapo Elkann – abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a #FondazioneLaps. Con la somma raccolta abbiamo deciso di supportare il Popolo ucraino con diverse azioni. Oggi abbiamo affittato un boeing per portare in Portogallo 150 ucraini, 10 cani e 5 gatti salvandoli così dalla guerra. Auguro a loro di ritrovare la serenità. Un grande grazie al Sindaco di Cascais per il supporto”.

