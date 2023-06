IL CUORE DEL PATTO TRA PUTIN E PRIGOZHIN RIGUARDA LE ATTIVITÀ DELLA WAGNER ALL’ESTERO, SOPRATTUTTO IN AFRICA, CHE SONO STATE GARANTITE E CONSENTIRANNO ALLA BRIGATA DI MERCENARI DI INCASSARE E DI MANTENERSI IN ATTIVITÀ - IL GRUPPO POTRÀ ANCORA LAVORARE IN UCRAINA SOTTO LA PROTEZIONE DI LUKASHENKO. ANCHE PRIGOZHIN FA UN ACCENNO A QUESTA CLAUSOLA NEL SUO MESSAGGIO AUDIO, QUANDO DICE CHE LA WAGNER LAVORERÀ “NEL QUADRO LEGALE” DELLA BIELORUSSIA…

Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per “la Repubblica”

Il gruppo di mercenari russo Wagner in teoria doveva essere sciolto per legge fra quattro giorni e passare sotto il controllo del ministro – e arcinemico – Sergej Shojgu. Invece dopo la rivolta armata di poche ore contro Mosca, dopo il gran “tradimento” come l’ha chiamato di nuovo Putin ieri sera, la situazione dal punto di vista di Prigozhin è ben diversa: la Wagner trasferirà le attività e le caserme dalla Russia alla Bielorussia, il capo si gode un’immunità speciale e mantiene i suoi affari in Africa e nel resto del mondo.

La base centrale del gruppo a Molkino, vicino alla città di Krasnodar nella Russia meridionale, è ancora aperta e accetta reclute come se l’ammutinamento di tre giorni fa non fosse mai avvenuto: basta presentare un documento valido. […] Gli uomini di Evgenij Prigozhin non hanno deposto le armi e non hanno ancora consegnato i mezzi pesanti e i sistemi missilistici per far saltare carri, elicotteri e aerei che hanno usato senza esitazioni nella marcia verso la capitale. Non hanno per ora accettato di farsi assorbire nelle Forze armate, come avrebbe voluto Shojgu […]

[…] Nasce un nuovo patto, con differenze significative. Non sarà soltanto Prigozhin a trasferirsi sotto la protezione del dittatore bielorusso Lukashenko, sarà tutta la Wagner. Secondo media locali, sono già in corso i preparativi per allestire le caserme che ospiteranno migliaia di uomini del gruppo. […] Un altro punto del patto che prova la fretta del Cremlino: come si è visto Prigozhin non è tenuto al silenzio, può parlare e di sicuro lo farà ancora, per l’entusiasmo di alcuni russi e con effetti pesanti sull’equilibrio politico a Mosca.

Il nocciolo del patto reale riguarda le attività della Wagner all’estero, soprattutto in Africa, che sono state garantite e le consentiranno di incassare e di mantenersi in attività. Fonti del regime bielorusso sostengono che il gruppo potrà ancora lavorare in Africa e anche in Ucraina sotto la protezione di Lukashenko. Anche Prigozhin fa un accenno a questa clausola nel suo messaggio audio, quando dice che la Wagner lavorerà “nel quadro legale” della Bielorussia. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ieri con una dichiarazione ambigua ha detto che non cambia nulla nei rapporti con i Paesi africani che fanno conto sul lavoro della Wagner.