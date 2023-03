CURIOSI DI SAPERE CHI SONO LE STAR CHE STANNO PRIVANDO I DIABETICI DEL LORO MEDICINALE? DOPO CHE È ESPLOSA LA MODA DELL’OZEMPIC/WEGOVY, IL FARMACO È DIVENTATO INTROVABILE PER I MALATI PERCHÉ VIENE USATO DAI VIPPONI PER DIMAGRIRE – ELON MUSK HA AMMESSO DI AVER PERSO OLTRE 13 CHILI DURANTE L’ASSUNZIONE. KIM KARDASHIAN HA RACCONTATO DI ESSERE CALATA DI 7 CHILI IN 3 SETTIMANE MENTRE LA SORELLA NEGA L’USO DELLE PUNTURINE…

Ozempic e Wegovy sono diventati popolari dopo essere diventati i primi farmaci che hanno dimostrato di aiutare la perdita di peso.

Celebrità tra cui Elon Musk e Remi Bader hanno rivelato di aver usato il farmaco per ridurre il grasso. Ma si vocifera non siano stati gli unici, lasciando i diabetici che hanno realmente bisogno del farmaco con problemi di approvvigionamento. Il medicinale, infatti, è stato inizialmente sviluppato per i diabetici, ma gli studi hanno dimostrato che ha l'ulteriore vantaggio di bloccare la fame. Ozempic è una versione indebolita di Wegovy, creata appositamente per l'obesità.

remi bader 4

Chelsea Handler

La comica ha rivelato che le è stato prescritto Ozempic per aiutare a combattere l'invecchiamento, ma non si è nemmeno reso conto di cosa fosse. La 47enne ha detto di aver perso qualche chilo con il farmaco, ma ha smesso di usarlo dopo aver realizzato che era Ozempic, dicendo che dovrebbe essere lasciato ai pazienti diabetici.

Elon Musk

Uno degli uomini più ricchi del mondo ha detto che Ozempic gli ha permesso di tornare “in forma e sano”.

Elon Musk ha dichiarato di aver perso quasi 13,6 chili durante l'assunzione del farmaco. Ha rivelato che lo sta usando dall'ottobre dello scorso anno quando un fan gli ha chiesto quale fosse il segreto del suo nuovo aspetto snello. “Digiuno + Ozempic/Wegovy + niente cibo gustoso per me” ha detto il 51enne. Ha detto che è stato spinto a perdere peso dopo aver visto immagini poco lusinghiere di se stesso su uno yacht. Il riccone ha anche ammesso di aver avuto un effetto collaterale del farmaco. Un utente di Twitter gli ha chiesto: «Fai quei brutti rutti? Sanno di uova marce». Lui ha risposto: «Sì, di livello superiore».

elon musk

Remi Bader

Anche la modella plus size e star di TikTok Remi Bader ha rivelato di aver usato Ozempic. Alla 27enne è stato prescritto il farmaco quando è diventata pre-diabetica.

Ha perso un po' di peso con il farmaco, ma ha detto che quando l'ha interrotto ha riguadagnato il doppio del peso che aveva perso. «Mi dicevo, “Scommetto che nel momento in cui lo interromperò, morirò di nuovo di fame”. Ed è stato così. Le mie abbuffate sono peggiorate molto, quindi do la colpa a Ozempic. Ho recuperato il doppio del peso. sono andata da un dottore che mi ha detto che se ho ripreso peso è al 100% per colpa di Ozempic. Sono molto infastidita che il farmaco sia diventato di tendenza quando dovrebbe essere riservato alle persone con diabete».

Khloé e Kim Kardashian

A gennaio, Khloe ha condiviso un'immagine sulla copertina della rivista di lifestyle Sorbet.

KIM KARDASHIAN

Il suo aspetto ha suscitato molti dubbi e alcuni hanno insinuato che facesse uso di Ozempic: «Il fatto che usi farmaci per il diabete per ottenere questo risultato è inquietante». Ma lei ha rintuzzato: «Mi alzo cinque giorni alla settimana alle 6 del mattino per allenarmi. Per favore, smettetela con le vostre supposizioni». Ma la sorella Kim ha ammesso di averlo usato Ozempic: la star dei reality ha rivelato di aver perso 7 chili in tre settimane per potersi infilare nel vestito appartenuto a Marilyn Monroe.

