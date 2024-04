NELLA CYBER-WAR TRA CINA E USA, APPLE CON CHI STA? L’AZIENDA DI CUPERTINO HA RIMOSSO WHATSAPP E THREADS DALLE APP OFFERTE IN CINA. NON È UNA NOVITÀ VISTO CHE DA TEMPO SI PIEGA ALLE RICHIESTE DI PECHINO, ELIMINANDO LE APP NON GRADITE AL DRAGONE – LA CINA RAPPRESENTA CIRCA UN QUINTO DELLE VENDITE ANNUALI DI APPLE (OLTRE 68 MILIARDI DI DOLLARI L’ANNO SCORSO) E PER ANNI LA SOCIETÀ HA SFRUTTATO LA FORZA LAVORO DEL PAESE – MA ORA CHE I RAPPORTI TRA USA E CINA SONO SEMPRE PIÙ TESI, APPLE È COSTRETTA A…

Articolo di “The New York Times”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Apple ha dichiarato di aver rimosso WhatsApp e Threads dalla sua offerta di applicazioni per la Cina su ordine di Pechino, nel bel mezzo alle tensioni tecnologiche tra Stati Uniti e Cina. Scrive il NYT.

Venerdì Apple ha dichiarato di aver rimosso le app WhatsApp e Threads, di proprietà di Meta, dal suo app store in Cina su ordine del governo, con una potenziale escalation della guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina.

L'azienda produttrice di iPhone ha dichiarato che l'autorità cinese di regolamentazione di Internet, la Cyberspace Administration, ha ordinato la rimozione di WhatsApp e Threads dal suo app store per motivi di sicurezza nazionale. Apple ha dichiarato di essersi adeguata perché "siamo obbligati a seguire le leggi dei Paesi in cui operiamo, anche quando non siamo d'accordo".

Un portavoce di Meta ha indirizzato le richieste di commento ad Apple. Il Wall Street Journal ha riportato in precedenza la rimozione delle applicazioni da parte di Apple.

Una persona informata sulla situazione ha dichiarato che il governo cinese ha trovato su WhatsApp e su Threads contenuti incendiari sul presidente cinese, Xi Jinping, che violano le leggi sulla sicurezza informatica del Paese. Non è chiaro quali siano i contenuti specifici.

Venerdì sono state rimosse dall'App Store di Apple in Cina anche diverse altre app di messaggistica globali, tra cui Signal, con sede negli Stati Uniti, e Telegram, con sede a Dubai, secondo Appfigures, una società di ricerche di mercato che analizza l'economia digitale.

Le azioni hanno spinto Apple e Meta in un'intensificazione della lotta per la tecnologia tra Stati Uniti e Cina. Negli Stati Uniti, la Camera dei Rappresentanti si sta preparando a votare una legge che costringerà la società internet cinese ByteDance a vendere la sua popolare applicazione video TikTok o a vietarla negli Stati Uniti. I legislatori statunitensi hanno affermato che TikTok rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale a causa dei suoi legami con la Cina. I funzionari cinesi hanno condannato la spinta a forzare la vendita di TikTok.

La Casa Bianca si è anche recentemente adoperata per limitare l'accesso di Pechino a tecnologie avanzate che potrebbero essere utilizzate in guerra, nonché per estendere le restrizioni ai dollari americani utilizzati per finanziare lo sviluppo di tali tecnologie all'interno dei confini cinesi. Pechino ha risposto vietando i chip di memoria della Micron, azienda americana produttrice di chip, e ha cercato di limitare le vendite di altre aziende americane produttrici di chip.

tim cook con il vicepresidente cinese ma wai

La Cina ha da tempo bloccato i siti web americani, tra cui Facebook e Instagram, utilizzando un elaborato sistema chiamato Great Firewall. Anche se WhatsApp, uno dei servizi di messaggistica più popolari al mondo, e Threads, un'app simile a X per le conversazioni digitali, sono state ammesse negli app store, non sono state molto utilizzate in Cina. Le app sono state messe in ombra da quelle cinesi come WeChat, di proprietà della società internet cinese Tencent.

Tuttavia, gli utenti cinesi hanno potuto scaricare WhatsApp e utilizzarlo con l'aiuto di una rete privata virtuale, o VPN, utilizzata per creare connessioni web sicure e visualizzare contenuti vietati in Cina.

WhatsApp è stato scaricato 15 milioni di volte sugli iPhone in Cina dal 2017, mentre Threads è stato scaricato 470.000 volte, secondo Appfigures.

Apple è stata più vulnerabile della maggior parte delle aziende alle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. È diventata una delle società pubbliche di maggior valore al mondo sfruttando la vasta forza lavoro e produttiva della Cina per costruire i suoi iPhone e poi vendere i dispositivi alla crescente classe media del Paese. La Cina rappresenta oggi circa un quinto delle vendite annuali di Apple, oltre 68 miliardi di dollari l'anno scorso.

Per anni, Apple si è piegata alle richieste di Pechino di bloccare una serie di app, tra cui giornali, VPN e servizi di messaggistica criptati. Ha anche costruito un centro dati nel Paese per ospitare le informazioni iCloud dei cittadini cinesi, che includono contatti personali, foto ed e-mail.

Con il deteriorarsi delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, Apple ha iniziato a diversificare la propria catena di approvvigionamento e ha iniziato ad assemblare iPhone, AirPods e Apple Watch in India e Vietnam.

Tim Cook, amministratore delegato di Apple, è stato in Asia la scorsa settimana, e lì ha visitato i fornitori in Vietnam e ha parlato con il presidente dell'Indonesia per la costruzione di un impianto di produzione in quel Paese.

Per Meta, le ripercussioni saranno probabilmente meno dirette, dato che molte delle sue app sono già state vietate in Cina. Meta guadagna comunque da aziende cinesi come Temu e Shein, che pagano per inserire pubblicità all'interno di Instagram e Facebook.

Meta e Apple hanno da tempo un rapporto aziendale non facile. Apple ha introdotto maggiori restrizioni sui tipi di tracciamento che le aziende possono effettuare sui suoi dispositivi, limitando fortemente la capacità di Meta di ottenere informazioni sul comportamento degli utenti per la sua attività di pubblicità digitale. Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha pubblicamente inveito contro quelle che ritiene essere le linee guida sulla privacy troppo restrittive di Apple.

I legislatori della Camera dovrebbero votare questa settimana sul pacchetto di leggi. Se il pacchetto passerà, le misure saranno inviate come un unico disegno di legge al Senato, che potrebbe votare subito dopo. Il Presidente Biden ha dichiarato che firmerà la legge su TikTok se questa dovesse arrivare sulla sua scrivania.

