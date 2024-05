CYBER-WARS! - MICROSOFT CHIEDE A 800 DEI SUOI DIPENDENTI IN CINA DI CONSIDERARE IL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO - SI TRATTA DI LAVORATORI CINESI CHE OPERANO NELLE DIVISIONI DI CLOUD COMPUTING E DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE - LA MOSSA SAREBBE STATA DECISA A CAUSA DELL'AUMENTO DELLE TENSIONI TRA LE RELAZIONI DEGLI STATI UNITI E PECHINO, CON JOE BIDEN CHE HA AVVIATO UNA STRETTA SULLE IMPORTAZIONI DALLA CINA...

(ANSA) - Microsoft ha chiesto a circa 700-800 suoi dipendenti, in gran parte ingegneri di nazionalità cinese attivi nel Dragone nelle divisioni cloud computing e intelligenza artificiale, di considerare il trasferimento fuori dal Paese. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui la proposta è stata avanzata all'inizio della settimana ed è comprensiva di un'opzione di trasferimento in Paesi quali Stati Uniti, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda, in base a quanto riferito da persone vicine al dossier.

La mossa è maturata nel contesto della spirale delle tensioni tra le relazioni di Usa e Cina, mentre l'amministrazione del presidente Joe Biden ha avviato una stretta sulle importazioni di vari settori cinesi, tra cui le batterie per veicoli elettrici, chip per computer e prodotti medicali. Il Dipartimento del Commercio americano, tra l'altro, sta prendendo in considerazione una nuova normativa per limitare l'export di modelli di intelligenza artificiale proprietari o closed source.

Un portavoce di Microsoft ha detto al Wsj che fornire opportunità interne fa parte del suo business globale e ha confermato che la società ha condiviso un'opportunità di trasferimento facoltativa con un insieme di dipendenti, confermando allo stesso tempo gli impegni sulla Cina.