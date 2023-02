22 feb 2023 15:30

DACCI OGGI LA NOSTRA PUTINATA QUOTIDIANA – ANCHE OGGI IL PRESIDENTE RUSSO HA FATTO IL SUO BEL DISCORSETTO CONTRO L’OCCIDENTE, PER GIUSTIFICARE LA SUA “OPERAZIONE SPECIALE” IN UCRAINA – ALLO STADIO LUSHNIKI DI MOSCA, STRAPIENO (DI FIGURANTI?), IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI DIFENSORI DELLA PATRIA, “MAD VLAD” HA DETTO CHE IN UCRAINA È IN CORSO UNA “BATTAGLIA PER LA NOSTRA GENTE” – NELLO STESSO STADIO, L’ANNO SCORSO (MA A MARZO) AVEVA INDOSSATO UN PIUMINO LORO PIANA DA 12MILA EURO. E QUELLA CHE AVEVA OGGI?