I TEDESCHI VOGLIONO COMPRARE “ITA” A PREZZO DI SALDO – LUFTHANSA POTREBBE RIUSCIRE AD AVERE IL CONTROLLO DELL’EX ALITALIA CON SOLO 500 MILIONI DI EURO: UN MILIARDO IN MENO RISPETTO ALL’OFFERTA FATTA A GENNAIO INSIEME A MSC. PER EVITARE LA SVENDITA, IL GOVERNO STA PROVANDO IN TUTTI I MODI A CONVINCERE APONTE A TORNARE IN TRATTATIVA. IN ALTERNATIVA, L’ALTRO PARTNER POTREBBE ESSERE FERROVIE. CHE ANCORA NON PRENDE UNA POSIZIONE UFFICIALE…