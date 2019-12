DACCI OGGI LA NOSTRA SPARATORIA QUOTIDIANA – È DI QUATTRO MORTI IL BILANCIO DELLA SPARATORIA TRA ALCUNI BANDITI E LA POLIZIA AVVENUTA IN FLORIDA DOPO UNA RAPINA IN UNA GIOIELLERIA - I MALVIVENTI HANNO SEQUESTRATO UN FURGONE E SI SONO DATI ALLA FUGA, COSTRINGENDO GLI AGENTI A UN LUNGO INSEGUIMENTO – TRA LE VITTIME ANCHE UN PASSANTE E… - VIDEO CHOC

Da "tg24.sky.it"

È di quattro morti il bilancio della sparatoria tra alcuni banditi e la polizia avvenuta in Florida dopo una rapina e un lungo inseguimento. Le vittime - secondo i media locali - sarebbero due dei rapinatori, l'autista del furgone Ups che era stato preso in ostaggio e il guidatore di un auto di passaggio colpito da un proiettile.

L’inseguimento

La sparatoria finale, dopo un inseguimento ad alta velocità, è avvenuta a 32 chilometri di distanza dalla rapina, nella località di Miramar.

La prima sparatoria

Una prima sparatoria era avvenuta quando la polizia, in seguito all'allarme attivato, era giunta davanti alla gioielleria. Poi il sequestro del furgone e la fuga da parte dei rapinatori. Fuga terminata quando il furgone è rimasto intrappolato nel traffico.

