E DACCI OGGI LA NOSTRE MORTE BIANCA QUOTIDIANA – UNA DONNA DI QUARANT’ANNI HA PERSO LA VITA QUESTA MATTINA A MODENA, MENTRE ERA AL LAVORO: SAREBBE RIMASTA INCASTRATA IN UN MACCHINARIO. COSA LE È SUCCESSO? SUL POSTO SONO ARRIVATI I SOCCORSI, MA ORMAI ERA TROPPO TARDI…

INCIDENTE SUL LAVORO A CAMPOSANTO, MODENA

(ANSA) - MODENA, 03 AGO - Una donna di quarant'anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.30 in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda che si trova in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena.

La vittima sarebbe rimasta incastrata in un macchinario. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice non c'era più nulla da fare. I carabinieri e la medicina del lavoro si stanno ora occupando della ricostruzione dell'accaduto. (ANSA).

AMBULANZA ELISOCCORSO