DACCI OGGI I NOSTRI INCIDENTI SUL LAVORO QUOTIDIANI - VICINO A MANTOVA UN OPERAIO È MORTO SCHIACCIATO DA UN MULETTO: AVEVA 52 ANNI - A PAVIA UN 47ENNE HA PERSO LA VITA CADENDO DAL TETTO DELLA SUA CASA, SUL QUALE STAVA EFFETTUANDO UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE: È CADUTO DA 5 METRI D'ALTEZZA, INUTILI I SOCCORSI - A BERGAMO UN OPERAIO COLPITO DA UN ALBERO…

Da www.repubblica.it

morti sul lavoro 3

Un operaio è morto schiacciato da un muletto a Castel Goffredo, nel Mantovano. La tragedia è avvenuto attorno alle 14,15. L'uomo stava lavorando in un cantiere, quando è stato schiacciato da un muletto.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, vigili del fuoco e carabinieri, che però hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo dopo aver liberato il corpo dell'uomo rimasto sotto il mezzo meccanico.

morti sul lavoro 1

L'operaio morto aveva 52 anni e, per il momento, non sono state comunicate le sue generalità. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dell'incidente, stava manovrando un muletto all'interno di un cantiere quando, per cause imprecisate, ne ha perso il controllo.

Il mezzo si è ribaltato e l'operaio è rimasto schiacciato dal tettuccio. Il cantiere si trova all'interno della nuova casa di riposo privata che si sta costruendo a Castel Goffredo e che sostituirà l'attuale, il Gelso, ormai fatiscente.

Altro incidente nel Pavese. È caduto dal tetto della sua casa, sul quale stava effettuando un intervento di riparazione, ed è morto a causa della gravi ferite riportate. L'incidente domestico è avvenuto a Badia Pavese (Pavia). La vittima è un uomo di 47 anni, operaio, originario di Castel San Giovanni (Piacenza).

morti sul lavoro

Per cause accidentali, il 47enne ha perso l'equilibro ed è caduto da un'altezza di circa 5 metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con l'elisoccorso giunto dall'ospedale Niguarda di Milano. I tentativi di rianimare l'uomo sono stati vani.

E un altro operaio è rimasto ferito in modo grave in un infortunio sul lavoro avvenuto alle 11.30 a Piazzatorre, in località Prati di Pegherolo, in una zona boschiva in provincia di Bergamo.

L'operaio è stato colpito da una pianta e ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma toracico. È stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso con l'elisoccorso.