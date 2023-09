DACCI OGGI IL NOSTRO MAXI-BLITZ QUOTIDIANO – CONTROLLI A TAPPETO DA PARTE DI 800 UOMINI DELLE FORZE DELL'ORDINE NELLA ZONA DI TOR BELLA MONACA A ROMA E AI QUARTIERI SPAGNOLI A NAPOLI – GLI AGENTI STANNO PERQUISENDO A TAPPETO GARAGE, CANTINE E ABITAZIONI CERCANDO ARMI, DROGA E SOLDI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CRIMINALI – IERI LA RETATA A CAIVANO, DOVE DUE CUGINETTE DI 13 ANNI SONO STATE STUPRATE DA UN BRANCO...

Estratto da www.ilmessaggero.it

blitz interforze a roma e napoli 15

Blitz a Roma e Napoli a Tor Bella Monaca e nei Quartieri Spagnoli. Dalle prime luci dell'alba oltre 500 operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati in due vaste operazioni interforze con modalità «Alto Impatto». Le due vaste operazioni hanno l'obiettivo di ripristinare la legalità in zone ad alta densità criminale e garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio delle forze dell'ordine. […]

Nella Capitale l'attività, pianificata in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e coordinata dalla Questura di Roma, a cui prende parte anche la Polizia Locale di Roma Capitale, è localizzata nel quartiere di Tor Bella Monaca dove sono in corso perquisizioni tese alla ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell'Archeologia.

blitz interforze a roma e napoli 14

A Napoli l'attività è in corso di svolgimento nel quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei cosiddetti Quartieri Spagnoli ed è volta all'esecuzione di numerose perquisizioni e all'identificazione di persone e veicoli sospetti.

Controlli a tappeto in via dell'Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Un elicottero e diversi droni stanno sorvolano la zona, mentre i cani antidroga, al seguito degli operatori delle forze dell'ordine, stanno setacciando box, cantine e abitazioni. Sul posto sono presenti numerose squadre di polizia, carabinieri e guardia di finanza, che stanno setacciando la più grande piazza di spaccio del quartiere. Verifiche stanno interessando anche le palazzine popolari.

blitz interforze a roma e napoli 16

In tutto sono in campo circa 500 unità delle forze dell'ordine, coadiuvate anche da vigili del fuoco e vigili urbani. Presente anche il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. Nel corso delle attività vengono controllati i box auto e gli appartamenti, anche per scovare eventuali occupazioni abusive. In campo anche gli operatori di Acea e Ama per il ripristino del decoro ambientale. […]

Non solo droga. Nel corso del blitz interforze a Tor Bella Monaca è stato trovato anche denaro in contante che è stato sequestrato. Lo ha riferito il vicario del questore di Roma, Francesco Rattà, presente sul posto. «Adesso faremo accertamenti per stabilire la provenienza dei soldi», ha detto. Nel corso dell'operazione sono state smurate diverse casseforti con l'aiuto dei vigili del fuoco e abbattute barriere come porte in ferro chiuse a chiave all'interno dei palazzi.

blitz interforze a roma e napoli 17

Sono circa trecento gli operatori delle diverse forze dell'ordine (polizia, carabinieri e Guardia di Finanza) - insieme con i reparti specializzati delle diverse forze di polizia coinvolte nell'operazione «Alto impatto» nella zona di Montecalvario di Napoli, precisamente nei Quartieri Spagnoli. Dopo Caivano, teatro dello stupro di due bambine, lo Stato fa sentire oggi la sua presenza anche nel quartiere dove abitava il 17enne reo confesso dell'omicidio del musicista 24enne Giovanbattista Cutolo. Le forze dell'ordine stanno eseguendo numerose perquisizioni e identificando persone e veicoli sospetti.

blitz interforze a roma e napoli 12 blitz interforze a roma e napoli 10 blitz interforze a roma e napoli 2

blitz interforze a roma e napoli 18 blitz interforze a roma e napoli 1 blitz interforze a roma e napoli 13 blitz interforze a roma e napoli 3 blitz interforze a roma e napoli 8 blitz interforze a roma e napoli 7 blitz interforze a roma e napoli 6 blitz interforze a roma e napoli 4 blitz interforze a roma e napoli 5 blitz interforze a roma e napoli 9 blitz interforze a roma e napoli 11