DACCI OGGI IL NOSTRO MORTO SUL LAVORO QUOTIDIANO – ANCORA UN INCIDENTE MORTALE NELLA CAMPAGNE DI LATINA: LUIGI GUERRIERO, LAVORATORE AGRICOLO DI 62 ANNI, È DECEDUTO PER LE USTIONI RIPORTATE DOPO CHE LA TREBBIATRICE CHE STAVA GUIDANDO HA PRESO FUOCO IN UN TERRENO DI CISTERNA DI LATINA - SALGONO A CINQUE LE VITTIME SUL LAVORO IN UNA SETTIMANA NEL LAZIO, LA TERZA NELLA PROVINCIA PONTINA…