DACCI OGGI IL NOSTRO ORRORE QUOTIDIANO – UN 36ENNE BULGARO È STATO ARRESTATO A LADISPOLI PER OMICIDIO E VILIPENDIO DI CADAVERE: L’UOMO, SUL QUALE PENDEVA UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO, È STATO FERMATO PER AVER AMMAZZATO LA COMPAGNA E PER AVER NASCOSTO IL CADAVERE IN UNA VALIGIA…

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I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 36enne, bulgaro, già noto alle forze dell'ordine residente a Ladispoli, in esecuzione di mandato europeo per i reati di omicidio e vilipendio di cadavere. L'attività info - investigativa svolta dai carabinieri della stazione di Ladispoli, su attivazione della direzione centrale di polizia criminale - Sirene, ha consentito di individuare e rintracciare l'uomo in quel centro.
 
Lo stesso è risultato infatti destinatario di mandato di arresto europeo per un efferato delitto commesso in Bulgaria nel gennaio 2020. Le indagini avevano infatti fatto emergere nei propri confronti gravi indizi in ordine all'omicidio della compagna e il successivo vilipendio del cadavere, nascosto in una valigia.
 

coltello insanguinato coltello insanguinato

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Rieti a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

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