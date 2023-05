5 mag 2023 08:24

DACCI OGGI IL NOSTRO RAID QUOTIDIANO – I CARABINIERI DI CATANIA HANNO ARRESTATO 68 PERSONE, IN UN’OPERAZIONE COORDINATA DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA. TRA GLI AMMANETTATI CI SONO ANCHE ESPONENTI DELLE COSCHE CAPPELLO E CURSOTI MILANESI – LE INDAGINI HANNO INDIVIDUATO DUE ASSOCIAZIONI CRIMINALI DEL RIONE SAN GIORGIO: UNA DEDITA AL FURTO DI VETTURE PER ESTORSIONE, L’ALTRA PER UN INGENTE TRAFFICO DI COCAINA: LE PARTITE DI DROGA VENIVANO ACQUISTATE A 42MILA EURO AL KG E…