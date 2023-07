E DACCI OGGI IL NOSTRO STUPRO QUOTIDIANO – UNA 19ENNE E UNA 24ENNE HANNO DENUNCIATO DI ESSERE STATE VIOLENTATE DA OTTO RAGAZZI, DURANTE UNA FESTA A BORDO PISCINA IN UNA PICCOLA FRAZIONE DI PERUGIA – UNA DELLE DUE È RIUSCITA A CHIAMARE LA POLIZIA, CHE È ARRIVATA SUL POSTO QUANDO I PRESUNTI STUPRATORI ERANO GIÀ SCAPPATI – LE DUE CONOSCEVANO BENE GLI OTTO RAGAZZI, DI ORIGINI STRANIERE MA NATI A PERUGIA. ALCUNI DI LORO AVREBBERO PRECEDENTI PENALI…

«Aiuto, mi stanno violentando». L'incubo raccontato alla polizia in presa diretta. Approfittando di un attimo di distrazione di quel gruppo di amici trasformato improvvisamente in branco, per chiamare il 112 e sperare di uscire vive da quella piscina in cui erano state attirate per fare festa prima di essere riaccompagnate al treno.

L'incubo è quello vissuto da due ragazze di Fabriano, di 19 e 24 anni, a Perugia nella notte tra martedì e mercoledì. Violentate (la più piccola in particolare, l'altra avrebbe subito palpeggiamenti) da belve altrettanto giovani […]

Le due ragazze, assieme a un amico, martedì sera hanno appuntamento con un gruppo di otto ragazzi (di origini straniere ma nati e cresciuti nella periferia perugina) per passare qualche ora assieme. L'incontro è fissato alla festa paesana in svolgimento in questi giorni nella frazione di Ponte Pattoli, nella zona nord est una decina di chilometri dal centro città.

Quattro chiacchiere, qualche bicchiere e poi la proposta di andare a una festa in piscina prima di riaccompagnarle a prendere il treno. Una festa abusiva, dal momento che la piscina in questione è quella comunale nel quartiere di Ponte San Giovanni, a poca distanza.

Una volta a bordo vasca, ecco scatenarsi la follia. Probabilmente alimentata anche dall'abuso di alcolici che avrebbe riguardato, secondo quanto rende noto la polizia in un comunicato ufficiale, anche una delle due vittime.

«Mi hanno violentata in due, mentre gli altri non hanno fatto nulla per salvarmi». Questo, in sostanza, il racconto che la ragazza più giovane farà ai soccorritori dopo essere riuscita in quella situazione estremamente difficile a comporre il 112 e far accorrere la polizia. Con l'amica a sua volta vittima di pesanti palpeggiamenti.

All'arrivo della squadra volante e successivamente dell'ambulanza, il branco si è ovviamente dileguato. Ma stabilire l'identità dei giovani aggressori potrebbe non essere particolarmente difficile: come detto, le ragazze li conoscono e si sono incontrate con loro martedì sera proprio sulla base di una frequentazione preesistente avvenuta probabilmente durante il periodo invernale in uno dei tanti locali notturni alla periferia della città.

[…] L'aspetto ulteriormente inquietante è relativo al fatto che, secondo quanto si apprende, alcuni fra gli elementi del gruppo non sarebbero nuovi a simili vergognosi atti di violenza. Nonostante la giovane età avrebbero già precedenti penali e non è da escludere che possano essere specifici, cioè relativi ad altre violenze sessuali. Decisivi saranno poi gli accertamenti medici per collocare con esattezza gli otto ragazzi sulla scena del crimine e attribuire precise responsabilità.

