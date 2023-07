21 lug 2023 13:25

E DACCI OGGI IL NOSTRO STUPRO QUOTIDIANO – UNA 30ENNE DI ORIGINI SUDAMERICANE È STATA RAPITA E VIOLENTATA PER 48 ORE DA DUE UOMINI IN UN APPARTAMENTO NEL CENTRO DI VITERBO - LA POVERETTA, IN CITTÀ PER INCONTRARE UN'AMICA, SCESA DAL TRENO È STATA AVVICINATA DAI DUE AGUZZINI CHE L'HANNO CONVINTA A SALIRE CON LORO IN MACCHINA CON LA SCUSA DI UN PASSAGGIO - DOPO DUE GIORNI DA INCUBO LA DONNA È RIUSCITA A FUGGIRE E ANDARE AL PRONTO SOCCORSO...