DACCI OGGI IL NOSTRO STUPRO QUOTIDIANO – UN GIARDINIERE 40ENNE DI ORIGINI INDIANE È ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE E LESIONI PERSONALI DOPO AVER FATTO IRRUZIONE NELLA CAMERA DA LETTO DELLA PADRONA DI CASA 50ENNE DOVE STAVA LAVORANDO – L’UOMO HA CHIESTO DI POTER ANDARE IN BAGNO, POI È ENTRATO NELLA STANZA, HA TOCCATO IL SEDERE DELLA DONNA, PROVANDO A BACIARLA – NONOSTANTE LE RESISTENZE, L’HA SBATTUTA AL MURO, LE HA ABBASSATO I PANTALONI E LE MUTANDE E…

Chiede di poter andare in bagno, entra in casa, entra nella sua camera, le tocca il fondoschiena e prova a baciarla poi, nonostante le resistenze della donna, l’avrebbe spinta contro un muro e le avrebbe abbassato i pantaloni e le mutande, per poi trascinarla sul letto, tenendole bloccate le mani e le gambe e costringendola ad un rapporto sessuale contro la sua volontà.

Le accuse

Un giardiniere 40enne di origini indiane è accusato di violenza sessuale e lesioni personali. Si tratta, come spiega il Gazzettino, di fasi ancora preliminari, quindi tutte le accuse dovranno essere vagliate da un giudice. L’episodio risale a un anno fa ed è avvenuto nella bassa Padovana. Ad accusare l’uomo è la proprietaria di casa, una donna di 50 anni. Il processo si svolgerà ad aprile.

