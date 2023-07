DAGO-QUIZ: TROVA L’ELKANN NELLA STORIA! – DI FRONTE ALLA “GRANDE PERPLESSITÀ” E AL DISTINGUO DEL CDR DI UN “GIORNALE IDENTITARIO VICINO AI DIRITTI DEI PIÙ DEBOLI” (LAPO?), SENTIAMO IL DOVERE DI STRINGERCI ATTORNO AL DOLORE DEI PARENTI DELL’EDITORE PER UN’UMANA BOTTA DI CALDO – DAGO LANCIA IL GIOCO PER GLI OMBRELLONI CAPALBIESI: INDOVINA LA RISPOSTA GIUSTA

DAGONEWS

A - La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell'autorità e non ha alcun rispetto degli anziani. I bambini di oggi sono dei tiranni, non si alzano quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai genitori, in una parola; sono cattivi.

B - Non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, terribile.

C - Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico, i ragazzi non ascoltano più i loro genitori: la fine del mondo non può essere lontana.

D – I ragazzi parlavano ad alta voce come fossero i padroni del vagone, assolutamente incuranti di chi stava attorno. Nessuno mi ha salutato, forse perché non mi vedevano e io non li ho salutati perché mi avevano dato fastidio quei giovani “lanzichenecchi” senza nome.

SOLUZIONI: A - Socrate, 470 a.C.; B – Esiodo, 720 a.C.; C – Sacerdote dell’antico Egitto, 2000 a.C.; D - Alain Elkann, ieri.

