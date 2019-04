IVANKA L’AFRICANA – OPERAZIONE SIMPATIA PER LA FIRST DAUGHTER CHE, DURANTE IL TOUR IN AFRICA, SI È LANCIATA IN UNA DANZA TRADIZIONALE, UNENDOSI AD ALCUNE BALLERINE DI UNA PICCOLA CITTÀ DELLA COSTA D’AVORIO – BRACCIA IN ARIA, PICCOLI PASSI E GRANDI SORRISI PER LA TRUMP CHE SI TROVA NEL CONTINENTE PER PROMUOVERE UN PROGRAMMA PROMOSSO DALLA CASA BIANCA A FAVORE DELL'EMANCIPAZIONE FEMMINILE… (VIDEO)