1. LA CHIUSURA DEL CERCHIO

fiaccolata organizzata da il foglio in solidarieta?? con israele 1

Claudio Cerasa, oggi, sul “Foglio”: “Abbiamo proiettato sull'arco di Tito una splendida bandiera di Israele. In un arco come sapete eretto a seguito della guerra giudaica combattuta da Tito nei territori corrispondenti all'attuale Israele, arco che simboleggiava la distruzione del Tempio di Gerusalemme e la diaspora del popolo ebraico, arco sotto al quale il 2 dicembre 1947 il rav Prato diede appuntamento alla sua comunità per celebrare la risoluzione 181 dell'Onu che sanciva la nascita del futuro Stato d'Israele, come segno di riscatto e di chiusura di un cerchio”.

fiaccolata in difesa di Israele sotto l’Arco di Tito promossa dal Foglio

2. POSTA A DAGOSPIA/1

Caro Dago,

ti scrivo a proposito del Dagoreport che ironizzava sulla scelta dell'Arco di Tito per la manifestazione pro Israele promossa da Il Foglio. Vorrei precisare che, effettivamente, dopo il 70 d.C, proprio per il suo tragico significato, nessuno ebreo era più passato lì sotto. Questo fino al novembre 1947 quando, dopo l'approvazione della risoluzione Onu che dava vita allo stato ebraico, migliaia di Ebrei da tutto il mondo si ritrovarono a Roma per celebrare il coronamento di un'aspirazione mantenuta straordinariamente intatta attraverso millenni, dispersioni e persecuzioni.

Menorah - bassorilievo arco di tito

E celebrarono proprio passando sotto l'Arco di Tito, dove 1877 erano passati i propri padri deportati da Gerusalemme. Ma questa volta procedendo in senso contrario... da uomini liberi. Quindi, ad oggi, per la comunità ebraica, l'Arco di Tito è tutt'altro che un monumento simbolo di sconfitta.

Paolo Calì

POSTA A DAGOSPIA/2

Proprio lì dove si erano sempre rifiutati di passare, l’Arco di Tito, il simbolo della distruzione del Tempio di Gerusalemme e della diaspora del popolo ebraico. Era il 2 dicembre 1947 Rav Prato diede appuntamento alla sua comunità e gli ebrei si riunirono sotto quell’arco per celebrare la Risoluzione 181 dell’ONU che sanciva la nascita del futuro Stato d’Israele.

arco di tito

“Sfilare sotto quell’arcata significava rappresentare simbolicamente la conclusione di un’epoca: per quasi diciannove secoli, generazioni e generazioni di ebrei si erano inibite di passare sotto quel monumento che celebrava il trionfo dell’imperatore Tito sugli ebrei di Palestina […] Ora la storia aveva compiuto un giro completo e l’onta poteva considerarsi cancellata” si legge nelle cronache del tempo.

Goffredo Galeazzi

fiaccolata in difesa di Israele sotto l’Arco di Tito promossa dal Foglio

POSTA A DAGOSPIA/3

Ah, gli scherzi della Storia! Ma “Il Foglio”, che ha organizzato una fiaccolata in difesa di Israele sotto l’Arco di Tito, a Roma…

Documentarsi prima?

Il 2 dicembre del 1947 per festeggiare la risoluzione 181 dell’Onu, la comunità ebraica guidata da Rav Prato, si riunì sotto l’arco di Tito per celebrare simbolicamente la conclusione dell’esilio.

Cordialità

Antonio Divietri

