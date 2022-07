DAGONEWS - COME VA LA GUERRA IN UCRAINA? IL 5 AGOSTO A SOCHI CI SARÀ UN IMPORTANTE FACCIA A FACCIA TRA PUTIN E ERDOGAN: L’OBIETTIVO È ARRIVARE A UN NEGOZIATO (MAGARI A UN CESSATE IL FUOCO) ENTRO LA FINE DELL’ESTATE - I LANCIARAZZI AMERICANI HIMARS HANNO AMMANSITO LA SICUMERA DI “MAD VLAD” - COME MAI ZELENSKY, SOLO ORA, HA SCOPERTO DI ESSERE CIRCONDATO DA SPIE AL SOLDO DEI RUSSI? GRAZIA ALLA CIA! - L’INTELLIGENCE DI CYBERSECURITY USA, CHE HA ASSUNTO LA PRIMA LINEA DI CERVELLONI DI GOOGLE, HA TROVATO E OFFERTO A ZELENSKY LE PROVE DEL DOPPIO GIOCO DI ALCUNI DEI SUOI UOMINI…

Dagonews

recep tayyip erdogan vladimir putin

Avete notato che la guerra in Ucraina, che sembrava fosse l’Apocalisse in grado di stravolgere il nostro mondo, non occupa più lo spazio principale di quotidiani e telegiornali?

Il conflitto però non è concluso e le grandi manovre diplomatiche per chiudere le ostilità proseguono nel disinteresse generale.

sistemi anti missile himars

Il 5 agosto a Sochi ci sarà un importante faccia a faccia tra Putin e Erdogan: l’obiettivo è arrivare a un negoziato (magari a un cessate il fuoco) entro la fine dell’estate. I lanciarazzi americani Himars, che hanno dato agli ucraini la possibilità di colpire i russi fin nelle retrovie infliggendo danni pesantissimi, hanno ammansito la sicumera di “Mad Vlad”.

La supremazia tecnologica made in Usa, ancora non pienamente dispiegata in Ucraina (Washington non vuole spingere verso l’escalation), puo’ fare la differenza nel medio periodo e a Mosca lo hanno capito.

volodimyr zelensky 1

A proposito di supremazia hi-tech americana. Sapete come mai Zelensky, solo ora, ha scoperto di essere circondato da spie e funzionari al soldo dei russi? Grazia alla Cia! L’intelligence di cybersecurity di Washington, che recentemente ha assunto la prima linea di cervelloni di Google, ha trovato e offerto a Zelensky le prove del doppio gioco di alcuni dei suoi uomini…

lanciarazzi himars volodymyr zelensky 3 volodymyr zelensky lanciarazzi himars

vladimir putin ebrahim raisi recep tayyip erdogan recep tayyip erdogan vladimir putin vladimir putin aspetta erdogan a teheran 1