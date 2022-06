27 giu 2022 18:41

DAGONOTA! IL FILOSOFO MASSIMO CACCIARI AFFITTA LA SUA CASA NEL CENTRO DI VENEZIA COME B&B. POVERINO, LE SUPER PENSIONI ACCUMULATE DA EX DEPUTATO DEL PCI E QUELLA DA DOCENTE UNIVERSITARIO NON GLI BASTANO PER VIVERE. PARE CHE IL SOMMO FILOSOFO ORA ABITI STABILMENTE A MILANO, DOVE LA COMPAGNA AVVOCATO LO COSTRINGE A VIVERE MORE UXORIO. SAREBBE QUESTO IL MOTIVO PER CUI SEMPRE PIÙ SPESSO SBROCCA IN TV…