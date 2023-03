DAGOREPORT - DEVOTI, VESCOVI, FRATI CAPPUCCINI PREGANO PADRE PIO PERCHÉ FACCIA SALTARE IL MAXI PARCO EOLICO: SI SONO COALIZZATI PER BLOCCARE IL MEGA PROGETTO DI UN IMPIANTO DALLA POTENZA COMPLESSIVA DI 60,00 MEGA WATT, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI PIETRELCINA, A POCA DISTANZA DALLA CASA DEL SANTO - UNA LEVATA DI SCUDI MAI VISTA PRIMA, TANTO CHE GLI IMPIANTI RISCHIANO DI NON VEDERE MAI LA LUCE – LA LETTERA DEI FRATI E DEL VESCOVO LOCALE

Pregano Padre Pio perché faccia saltare il maxi parco eolico. Devoti, vescovi, frati cappuccini si sono coalizzati per bloccare il mega progetto di un impianto dalla potenza complessiva di 60,00 mega watt, da realizzare nel comune di Pietrelcina, il provincia di Benevento, a poca distanza dalla casa-santuario di uno dei santi taumaturghi più popolari al mondo.

E' così partita una levata di scudi mai vista prima, tanto che gli impianti eolici onshore in via di elaborazione rischiano di non vedere mai la luce.

Per mesi il malumore sul progetto è restato sullo sfondo, viaggiando in modo carsico, poi con una mossa inattesa i frati eredi di San Pio da Pietrelcina e il vescovo locale sono scesi in campo interpretando i sentimenti della comunità religiosa con una lettera durissima. In pratica chiedono di cestinare quel progetto che arrecherebbe danni all'ambiente al quale sono legate le radici del santo dei miracoli.

«Sollecitati da singoli fedeli e dalle comunita, abbiamo cercato innanzitutto di saperne di piu sul parco eolico che dovrebbe impiantarsi nella terranatale di Francesco Forgione, noto al mondo come san Pio da Pietrelcina. Ci siamo quindi interrogati sull’opportunita stessa di tale intervento». Inizia così la lettera inviata alle istituzioni italiane.

A firmarla sono monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento e il provinciale dei frati cappuccini, Francesco Dileo che, nelle motivazioni, scomodano persino il Profeta Ezechiele: «Se la sentinella vede giungere la spada e non suona il corno e il popolo non e avvertito e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sara portato via per la sua iniquita, ma della sua morte domandero conto alla sentinella. O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia» (Ez 33,6-7).

«Ebbene, un tale progetto suscita – a nostro avviso – forti perplessita, non solo perche non tiene conto di quelle che sono la vocazione e le potenzialita del comprensorio pietrelcinese, ma anche perche avrebbe ricadute negative sul territorio stesso e sulla sua popolazione». Naturalmente gli eredi di Padre Pio e tutta la comunità dei fedeli condividono che vi sia la «necessita di incentivare l’incremento di fonti di energia non inquinanti» tuttavia sono convinti che occorra spostare il parco eolico e individuare altre scelte con aree ambientali diverse.

«Quella bellissima zona collinare, sulla quale dominano piante di basso e medio fusto, sarebbe infatti inevitabilmente deturpata dalla presenza di freddi alberi di metallo alti settanta piani, visibili persino dalla citta capoluogo. Ne resterebbero danneggiate anche tutte le attivita economiche che traggono beneficio dalla vocazione religioso-paesaggistica del territorio e che offrono lavoro a molte piu persone di quelle che potrebbero trovare un impiego con l’impianto del nuovo parco».

La zona in cui nacque Padre Pio, secondo il vescovo e i frati, verrebbe deturpata esattamente come «altri luoghi (si pensi al laghetto di Decorata o ai paesaggi del Fortore e delle zone dell’alto Tammaro) in una provincia sofferente come quella sannita che, a dispetto delle sue grandi potenzialita, continua a essere mortificata dalla debolezza delle infrastrutture: cosi i giovani sono costretti a cercare occupazione altrove e nei diversi Comuni – come in tutte le aree interne del Paese – la popolazione diminuisce, mentre s’innalza sempre piu l’eta media di coloro che restano».

I frati di Pietrelcina - per lo sviluppo della regione - puntano invece a incentivare la presenza di pellegrini e turisti, «valorizzando le ricchezze paesaggistiche e lo straordinario patrimonio storico-artistico di cui gli uomini delle passate generazioni l’hanno arricchito». Da qui l'appello al governo Meloni affinche si sostenga le popolazioni dell’area interessata nella loro azione di difesa del paesaggio e delle sue gia intrinseche «possibilita di sviluppo socio-economico che, a giusta ragione, temono possano essere irrimediabilmente compromessi».

