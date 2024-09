DAGOREPORT

FESTA DEGLI 80 ANNI DI ANTONIO ANGELUCCI

Una cena placée per oltre 200 persone, tutti a baciare la pantofola di Antonio Angelucci. Per festeggiare i suoi 80 anni, l’ex portantino del San Camillo divenuto il “re delle cliniche”, si è mobilitato tutto il governo.

La prima a porgere omaggi è stata Giorgia Meloni. La premier si è presentata, verso le 19.30 a festa appena iniziata, alla villa sull’Appia Antica del deputato della Lega. Dopo una ventina di minuti, la sora Giorgia, tra un augurio e un salamelecco, è andata via.

A omaggiare Angelucci, scortato dalla bombastica fidanzata cubana Jordi, sono arrivati via via il ministro della Difesa Crosetto con la moglie Gaia Saponaro, il ministro dell’Interno Piantedosi con consorte, in ritardoi verso le 22 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Tra gli invitati c’era anche Matteonzo Renzi, non accompagnato, che, garrulo come al solito, si è divertito a smentire le ricostruzioni giornalistiche che lo descrivono tra i “complottari” in chiave anti-Meloni. Tra i suoi interlocutori c’era il direttore del “Giornale”, Alessandro Sallusti, che era al tavolo con Paolo Berlusconi, e il capataz del Tg1, Gianmarco Chiocci.

Avvistati anche l’ex ministro Angelino Alfano, Mara Carfagna con il marito Alessandro Ruben, Luigi Bisignani con la moglie Francesca, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, il direttore de “il Tempo” Tommaso Cerno scortato dal compagno, Renato Brunetta con la moglie Titti, Paolo Barelli e Licia Ronzulli (seduta al tavolo con Renzi).

Debutto in società per Giovanni Malagò e la sua nuova fidanzata, l'avvocato Elena Vaccarella. Matteo Salvini al guinzaglio di Francesca Verdini è stato abbracciato e coccolato da tutti, come “eroe della patria”, dopo aver beccato una richiesta di condanna a sei anni nel processo “Open Arms”, immancabile la Maria Alberta Casellati .

A sollazzare gli invitati, c’era Alessandro Ristori. Il performer di Faenza che si ispira a Elvis Presley, che si esibisce spesso al Twiga con il gruppo “The Portofinos”, ha intonato brani di musica italiana degli anni ’60 e ’70, di rock americano degli anni ’50 e il pop rock inglese. Per i tabagisti incalliti, erano a disposizione sigari confezionati a mano da un signore con cappello Panama.

I più smaliziati hanno notato l’assenza, non giustificata, deil direttore della “Verità” Maurizio Belpietro, del presidente della Lazio Claudio Lotito, dei ministri Lollobrigida e Santanché e del “provolone affumicato” Andrea Giambruno, buon amico di casa Angelucci (scriveva sotto falso nome note politiche sul "Tempo").

DA SCHILLACI A SALVINI, IL GOVERNO ALLA CORTE DI ANGELUCCI

Clemente Pistilli per “la Repubblica”

gaia saponaro guido crosetto (2) ricevimento quirinale 2 giugno 2024

In un video tutte le tappe della carriera di Antonio Angelucci. Proiettato su un maxi schermo prima di far entrare gli invitati in sala e dare inizio ai festeggiamenti. Ieri sera a Roma, nella villa del deputato, guida del San Raffaele, uno dei principali gruppi della sanità privata, ed editore, il party per gli 80 anni di “Tonino”, come lo chiamano gli amici, è iniziato così. Con mezzo Governo a rendergli omaggio.

Giusto il tempo di parcheggiare l’auto, superare i ferrei controlli all’ingresso e attraversare un viale illuminato che solca i giardini attorno alla lussuosa dimora, e gli oltre 200 invitati si sono fermati davanti alle immagini sull’ascesa del parlamentare, partito adolescente dal paesino abruzzese di Sante Marie e arrivato a Roma con la voglia di puntare in alto.

Giusto il tempo di adattarsi alla capitale, lavorando prima come commesso in una farmacia e poi come portantino all’ospedale San Camillo, e subito del resto il deputato leghista ha iniziato a costruire il suo impero nella sanità privata, arrivando infine a gestire 24 cliniche private, con più di 3.000 dipendenti e 230 milioni di euro di fatturato.

festa degli 80 anni di antonio angelucci 2

Sempre attento ad avere rapporti di altissimo livello con la politica senza accontentarsi di un seggio a Montecitorio. A festeggiare i suoi 80 anni si sono ritrovati così il ministro Matteo Salvini con la compagna Francesca Verdini, figlia di Denis, amico di lunga data di “Tonino”, i ministri Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Orazio Schillaci, quest’ultimo alla guida del dicastero alla sanità, il mondo del padrone di casa.

E proprio su questo fronte in uno dei tavoli rotondi, tutti indicati con i nomi di un monumento diverso, si sono seduti anche il governatore del Lazio, Francesco Rocca, e Andrea Urbani, al timone della Direzione salute da cui dipendono anche i preziosi accreditamenti delle cliniche di “Tonino”.

Tavoli disposti attorno a quello in cui si è sistemato il festeggiato e la sua famiglia. Un party per gli 80 anni e per celebrare la dinastia. Tra un risotto e una spigola, con una cena accompagnata da quattro violiniste, si sono costruiti e rinsaldati rapporti. Una festa nello stile di “Tonino”, bipartisan negli affari, ma che dal party ha tenuto fuori il Campidoglio e fatto spazio al sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

