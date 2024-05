DAGOSPIA E LA GRANDE SCOOPATA! - DALLA "BBC" AL "GUARDIAN" FINO A "REUTERS", I MEDIA PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO RICONOSCONO A QUESTO DISGRAZIATO SITO LO SCOOP SU PAPA FRANCESCO E IL DISCORSO SULLA "FROCIAGGINE". AVVISATE IACOPO SCARAMUZZI, CHE IERI SU "REPUBBLICA.IT", DOPO AVER FATTO COPIA-INCOLLA, AVEVA PARLATO DI "FONTI CONCORDANTI" - ANTONELLO PIROSO: “AVEVA RAGIONE DAGOSPIA, CHE HA LANCIATO LA NOTIZIA IN SOLITARIA, E OGGI TUTTI LA CONFERMANO…”

ANTONELLO PIROSO IN LODE DI DAGOSPIA PER LO SCOOP SU PAPA FRANCESCO E LA "FROCIAGGINE"

IL DAGO-SCOOP SU BERGOGLIO E LA "FROCIAGGINE"

https://m.dagospia.com/bergoglio-uno-di-noi-nella-chiesa-c-e-troppa-aria-di-frociaggine-le-checche-vanno-messe-video-396191

ANTONELLO PIROSO - CAVALIERE NERO VIRGIN RADIO

1. ANTONELLO PIROSO IN LODE DI DAGOSPIA

Trascrizione dell’intervento di Antonello Piroso al “Cavaliere Nero” – Virgin Radio

Lo dico con rispetto da cattolico, che è una pecorella smarrita, il sottoscritto, ma è un linguaggio da Bombolo nei film si esprimeva così, no? Il sito Dagospia lancia questa cosa: tutti fermi, perché probabilmente molti hanno detto, ma avrà mica calpestato un melmone? Sai quando lanci una notizia del genere che il Papa si esprime in questi termini su un tema così.

Ovviamente oggi il quotidiano Repubblica dice la gaffe omofoba del Papa, benissimo. E invece aveva ragione Dagospia, che ha lanciato la notizia in solitaria e oggi tutti la confermano, ovviamente riconoscendo che prima Dagospia, poi la Repubblica e oggi sono arrivati tutti i giornali.

IL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO SULLA FROCIAGGINE - MEME

Cosa dire di quelle parole, di quelle espressioni? il Papa ormai ci ha abituato a tutto. Ricordo solo sommessamente che il Papa come pastore di anime, all'inizio del suo magistero, in un viaggio in aereo con tutti i giornalisti accreditati aveva affrontato, prendendo, diciamo così, il toro per le corna, il tema dell'omosessualità, dicendo, ma chi sono io per giudicare un gay...

2. IL PAPA HA USATO UNA PAROLA VOLGARE PER RIFERIRSI ALLE PERSONE LGBT, RIPORTANO I GIORNALI ITALIANI

Traduzione di Alvise Armellini per Reuters

Papa Francesco ha usato un termine altamente dispregiativo nei confronti della comunità LGBT quando ha ribadito, in un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani, che ai gay non dovrebbe essere permesso di diventare sacerdoti.

IL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO SULLA FROCIAGGINE - MEME

La Repubblica e il Corriere della Sera, i quotidiani italiani a maggiore tiratura, hanno entrambi citato il Papa mentre diceva che i seminari sono già troppo pieni di "frociaggine", un termine italiano volgare che si traduce approssimativamente con "faggotness". Il Vaticano non ha risposto a una richiesta di commento.

La Repubblica ha attribuito la sua storia a diverse fonti non specificate, mentre il Corriere ha detto che è stata sostenuta da alcuni vescovi anonimi, che hanno suggerito che il Papa, essendo argentino, potrebbe non essersi reso conto che il termine italiano che ha usato era offensivo.

DAGOSPIA CITATA DALLA BBC PER LO SCOOP SUL PAPA E LA FROCIAGGINE

Il sito di gossip politico Dagospia è stato il primo a riportare il presunto incidente, che sarebbe avvenuto il 20 maggio, quando la Conferenza episcopale italiana ha aperto un'assemblea di quattro giorni con un incontro non pubblico con il pontefice.

Francesco, che ha 87 anni, ha finora avuto il merito di guidare la Chiesa cattolica romana verso un approccio più accogliente nei confronti della comunità LGBT. Nel 2013, all'inizio del suo pontificato, ha detto notoriamente: "Se una persona è gay e cerca Dio e ha buona volontà, chi sono io per giudicare?", mentre l'anno scorso ha permesso ai sacerdoti di benedire i membri di coppie dello stesso sesso, scatenando una forte reazione dei conservatori.

DAGOSPIA CITATA DA THE GUARDIAN PER LO SCOOP SUL PAPA E LA FROCIAGGINE

Tuttavia, in occasione dell'incontro con i vescovi italiani nel 2018, ha lanciato un messaggio simile sui seminaristi gay - senza parolacce - dicendo loro di vagliare attentamente i candidati al sacerdozio e di respingere qualsiasi sospetto omosessuale.

In un documento del 2005, rilasciato sotto il papato di Benedetto XVI, il Vaticano affermava che la Chiesa poteva ammettere al sacerdozio coloro che avevano chiaramente superato le tendenze omosessuali da almeno tre anni. Il documento diceva che gli omosessuali praticanti, quelli con tendenze omosessuali "radicate" e quelli che "sostengono la cosiddetta cultura gay" dovevano essere esclusi.

3. IL PAPA “HA USATO UN INSULTO IN UNA DISCUSSIONE SUGLI UOMINI GAY”

Traduzione dell’articolo di Angela Giuffrida per “The Guardian”

DAGOSPIA CITATA DA REUTERS PER LO SCOOP SUL PAPA E LA FROCIAGGINE

Papa Francesco avrebbe usato un insulto offensivo durante una discussione con i vescovi sull'ammissione degli omosessuali nei seminari, secondo quanto riportato da alcuni giornali italiani. Il pontefice, 87 anni, avrebbe pronunciato l'espressione durante un incontro a porte chiuse con i vescovi a Roma la scorsa settimana, durante il quale si sarebbe discusso dell'opportunità di ammettere gli omosessuali nei seminari cattolici, dove si formano i sacerdoti, un argomento su cui la Conferenza episcopale italiana (CIE) starebbe riflettendo da tempo.

ARTICOLO DI REPUBBLICA SULLE FRASI DI PAPA FRANCESCO AI VESCOVI - 27 MAGGIO 2024

Quando uno dei vescovi ha chiesto a Francesco cosa avrebbe dovuto fare, il Papa avrebbe ribadito la sua obiezione all'ammissione degli omosessuali, affermando che, sebbene sia importante abbracciare tutti, è probabile che una persona gay possa rischiare di condurre una doppia vita. Avrebbe poi aggiunto che in alcuni seminari c'era già troppa "frociaggine", una parola italiana volgare che si traduce approssimativamente con "faggottness".

La storia è stata riportata per la prima volta dal sito web di gossip politico Dagospia, prima di essere ripresa dai quotidiani italiani La Repubblica e Corriere della Sera, e dall'agenzia di stampa Adnkronos. La Repubblica, il Corriere e Adnkronos hanno citato vescovi anonimi, che hanno affermato che il pontefice intendeva il termine dispregiativo come una "battuta", e che coloro che gli stavano intorno erano sorpresi e perplessi per il presunto insulto.

Un vescovo ha dichiarato al Corriere della Sera che il pontefice potrebbe non essere stato consapevole del fatto che il termine fosse offensivo. La Repubblica e il Corriere hanno riferito che a novembre c'è stata una riunione tra i vescovi durante la quale è stato deciso che gli omosessuali potevano essere ammessi ai seminari, a condizione che non praticassero la loro sessualità, ma che la mossa è stata fermata dal papa.

DAGOREPORT SULLE FRASI DI PAPA FRANCESCO AI VESCOVI - 26 MAGGIO 2024

Da quando è stato eletto papa nel 2013, Francesco ha cercato di adottare un tono più inclusivo nei confronti della comunità LGBTQ+, con grande disprezzo dei cardinali conservatori.

Poco dopo essere diventato Papa, in risposta a una domanda sui sacerdoti gay, ha detto: "Chi sono io per giudicare? "A dicembre ha approvato una sentenza che permette ai sacerdoti di benedire le coppie non sposate e dello stesso sesso, in quello che è stato un significativo cambiamento di posizione per la Chiesa cattolica, ma è stato chiaro nel non permettere ai gay di entrare nel clero.

Nel 2018 ha dichiarato di essere "preoccupato" per quella che ha definito la "grave questione" dell'omosessualità e che l'essere gay è una "moda" a cui il clero è suscettibile. "Nelle nostre società sembra addirittura che l'omosessualità sia di moda e questa mentalità, in qualche modo, influenza anche la vita della Chiesa", ha detto all'epoca.

La posizione della Chiesa cattolica romana è che gli atti omosessuali sono peccaminosi. Un decreto sulla formazione dei sacerdoti del 2016 ha sottolineato l'obbligo dell'astinenza sessuale, oltre ad escludere dagli ordini sacri gli omosessuali e coloro che sostengono la "cultura gay".Un portavoce del Vaticano non ha risposto a una richiesta di commento.

IL PAPA AVREBBE USATO UN TERMINE DISPREGIATIVO PER I GAY

BERGOGLIO COME VANNACCI SU MOW MAG

Traduzione dell’articolo di Aleem Maqbool per www.bbc.com

Papa Francesco avrebbe usato un linguaggio estremamente dispregiativo in un episodio che potrebbe avere un profondo impatto sul modo in cui viene percepito il suo atteggiamento nei confronti dei gay.

Quando alla Conferenza episcopale italiana è stato chiesto se gli omosessuali dovessero essere ammessi al sacerdozio a condizione di rimanere celibi, Papa Francesco ha risposto di no.

Si ritiene poi che abbia continuato dicendo in italiano che nella Chiesa c'era già troppa aria di “frociaggine”, un insulto altamente offensivo. Sebbene si sia trattato di un incontro a porte chiuse, i commenti del Papa sono stati trasmessi per la prima volta al sito web di tabloid italiani Dagospia.

Altre agenzie di stampa italiane hanno poi confermato le parole del Papa citando numerose fonti. Il linguaggio del Papa in questo incontro privato ha suscitato sgomento, soprattutto perché egli ha spesso parlato pubblicamente di rispetto nei confronti dei gay.

tweet su papa francesco e la frociaggine nei seminari 7

I sostenitori progressisti del Papa hanno a lungo sostenuto che, sebbene poco sia cambiato tangibilmente in termini di diritti dei gay nel cattolicesimo, Papa Francesco ha cambiato il tono dell'atteggiamento della Chiesa. All'inizio del suo pontificato, quando gli è stato chiesto di parlare dei gay, ha fatto notizia rispondendo: "Chi sono io per giudicare?".

Di recente ha creato costernazione tra i tradizionalisti cattolici affermando che i sacerdoti dovrebbero essere in grado di benedire le coppie dello stesso sesso in alcune circostanze e ha spesso parlato di accoglienza dei gay nella Chiesa.

Alcuni avevano iniziato a pensare che stesse gettando le basi per permettere agli omosessuali di accedere al sacerdozio, a condizione che rimanessero celibi come gli altri sacerdoti.

MEME SU BERGOGLIO E I FROCI

Il Papa non solo ha respinto questa ipotesi senza mezzi termini durante la conferenza, ma alcune agenzie di stampa riferiscono che ha usato un linguaggio sprezzante in più di un'occasione.

I difensori del Papa ispanofono sottolineano che a volte commette errori nel linguaggio italiano e suggeriscono che non si sia reso conto del livello di offesa che avrebbe potuto causare, anche se è cresciuto in una famiglia di lingua italiana in Argentina. Tuttavia, alcuni organi di stampa riportano che il Papa ha anche detto che i gay devono essere cacciati dai seminari, indipendentemente dal fatto che agiscano o meno le loro tendenze sessuali. Il Vaticano non ha ancora commentato la questione.

LA FROCIAGGINE NELLA CHIESA - MEME BY OSHO tweet su papa francesco e la frociaggine nei seminari 3 tweet su papa francesco e la frociaggine nei seminari 4 tweet su papa francesco e la frociaggine nei seminari 1