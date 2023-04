DAJE DE "TACOS", DAJE DE PUNTA - LA CUCINA "TEX-MEX" SUPERA QUELLA ITALIANA NELLE PREFERENZE DELLE FAMIGLIE AMERICANE - L'AUMENTO DI POPOLARITÀ HA DIVERSE MOTIVAZIONI MA NESSUNA LEGATA AL "GUSTO": LA CRESCITA DEMOGRAFICA DELLA COMUNITÀ LATINA (ABITUATA A MAGNA' PESANTE), GLI INGREDIENTI DELLA CUCINA TEX-MEX HANNO UN COSTO PIÙ ACCESSIBILE RISPETTO A QUELLI ITALIANI, MA ANCHE…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

[…] Il cibo italiano era il padrone delle tavole americane, fino a quando non è cominciata la contaminazione e poi il sorpasso. Prima è stato il macaroni & cheese , pasta all’americana ricoperta da glassa di formaggio gommosa.

[…] Adesso negli Stati Uniti la cucina favorita nelle grandi catene non è più quella italiana ma il Tex-Mex, fusione della cucina americana e messicana, e quella latina: più tacos e meno spaghetti, più sapori speziati e meno rotondi. […]

Dataessential è una piattaforma digitale americana che analizza l’andamento dei gusti degli americani e della ristorazione. […] ha studiato 4500 nuovi menù delle maggiori catene di ristoranti d’America, con più di 40mila piatti, e ha scoperto che i clienti li vogliono sempre più carichi di formaggio e speziati, e ispirati alla cucina ispanica. […]

«Quando lavoriamo ai menù dei nostri clienti ristoratori — spiega a The Hill Mike Kostyo, studioso di trend gastronomici per Datassential — e ci chiedono quale tipo di sapori inserire nella lista, quelli saranno probabilmente latini». «E se non è latino — aggiunge — sarà asiatico». Secondo l’esperto della piattaforma, il “sorpasso” del Tex-Mex sull’Italian Food è cominciato con i Millennial, considerati in genere quelli nati tra il 1981 e il 1996, e si è allargato con la generazione Z, nati tra il 1997 e il 2012, che alla cucina messicana ha aggiunto quella asiatica.

Al sorpasso avrebbero inciso tre elementi: la crescita demografica della comunità ispanica, il costo dei prodotti, molto più accessibili rispetto a quelli italiani, considerati di alta qualità, e la facilità nel mangiare un taco davanti alla tv o sdraiati sul letto con il cellulare, piuttosto che armarsi di forchetta e avvolgerla di spaghetti. Nei campus universitari, aggiunge la ricerca, tra i piatti più richiesti ci sarà con ogni probabilità uno di ravioli cinesi, un sandwich, un taco o un burrito . […]

