DAJE DE TACCO, DAJE DE PONTE! - CIRCA UN ITALIANO SU 3 PARTIRA' IN VACANZA PER I WEEKEND LUNGHI DEL 25 APRILE E DEL PRIMO MAGGIO E LE METE TURISTICHE SI PREPARANO ALL'"INVASIONE" DEI VISITATORI" - A VENEZIA SCATTERA' PER LA PRIMA VOLTA IL BIGLIETTO DI INGRESSO DI 5 EURO PER TUTTI I NON RESIDENTI E PER CHI NON ALLOGGIA IN UN ALBERGO, MENTRE ALLE CINQUE TERRE, OLTRE AL TICKET (DA 15 EURO), È STATO ISTITUITO UN...

Estratto dell'articolo di Carlotta Lombardo per il “Corriere della Sera”

vacanze italiani

È scoppiata la febbre da ponte. Anzi, da «mega-ponte». Considerato che il 25 Aprile, Festa della Liberazione, cade di giovedì e che pochi giorni dopo sarà mercoledì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, quest’anno si potranno mettere insieme 11 giorni di fila di vacanza. Una combinazione di date che, secondo un’indagine di Coldiretti/Ixè, ha sedotto un italiano su tre (34%). […]

Perché l’altra faccia della medaglia di questo appetitoso Ponte di primavera è l’«iperturismo»: città invivibili perché intasate di turisti, code ovunque, prezzi alle stelle (il 10,5% in più rispetto al 2023, secondo Assoutenti). […]

spiaggia affollata

L’esplosione «L’overtourism? Rischia di demonizzare il turismo. La gente confonde il turista, chi soggiorna più giorni in vacanza, con il visitatore, che invece arriva la mattina e riparte la sera — sottolinea Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi […]».

«VENICE PASS»

E allora, che fare? A Venezia, […] proprio dal 25 aprile scatta, per la prima volta, il «Venice Pass», il ticket di ingresso di 5 euro (per chi ha più di 14 anni). Per girare, durante gli eventuali controlli, si dovrà esibire il «QR» arrivato sul telefonino. La sperimentazione interessa 29 giornate (nove in blocco, da giovedì al 5 maggio, poi tutti i fine settimana fino al 14 luglio, escluso il ponte del 2 giugno), dalle 8.30 alle 16.

turista a venezi a

«La misura non riguarda l’accesso alle isole ma chiunque non è residente in città, chi non è veneto e chi non alloggia in un albergo a Venezia — spiega Silvia Donaggio, referente per il Veneto di Agta, Associazione Guide Turistiche Abilitate —. I controlli? Non sappiamo come funzionano. Tra l’altro, il gruppo con il QrCode deve stare sempre insieme perché non sono consentiti accessi singoli in altri punti o orari differenti. Più che aiutarci, è una complicazione».

spiaggia affollata

NO ASSEMBRAMENTI

Sarà un ponte di regole anche alle Cinque Terre che, in vista del massiccio afflusso di visitatori, ha deciso (come l’anno scorso) di istituire il senso unico (in direzione ovest-est) sul «sentiero azzurro» tra Monterosso e Vernazza il 25, 26, 27 e 28 aprile e il 1° maggio, dalle 9 alle 14.

La soluzione si aggiunge all’obbligo di acquisto di un ticket incluso della Cinque Terre Card: quella solo trekking, nei giorni di picco costa 15 euro per un adulto, quella che comprende anche gli spostamenti in treno 31,50 euro. Attenzione anche agli assembramenti. […]

vacanze italiani ITALIANI IN VACANZA vacanze italiani vacanze italiani vacanze italiani ITALIANI IN VACANZA turisti in italia