E DAJE ‘DE TACCO – MA COME SONO BRAVI I FERRAGNEZ A FAR PARLARE DI LORO: QUESTA VOLTA A SCATENARE GLI ALLOCCONI DEL WEB È STATO FEDEZ CHE SI È INFILATO UN PAIO DI SCARPE CON UN MEGA TACCO FIRMATO VERSACE, ESATTAMENTE COME QUELLO DELLA MOGLIE – E I SOCIAL LO SOMMERGONO DI INSULTI: “MA LA DIGNITÀ NON ESISTE PIÙ?”, “UN NEURONE IN DUE”, “GLI UOMINI COSÌ MI FANNO SCHIFO. L’UOMO DEVE ESSERE MASCHIO” – LA PACATA REAZIONE DEL RAPPER: “MA VAI A CAGARE…” - VIDEO

Ora, saranno anche spesso bersaglio di critiche e persino insulti sui social (molti dei quali, diciamo la verità, dovuti fondamentalmente a invidia...), ma non si può dire che Fedez e Chiara Ferragni non conoscano i meccanismi dei nuovi mezzi di comunicazione: quando c'è da far parlare di loro, sanno come si fa. E dunque, ieri hanno pubblicato un'immagine- anzi, una story, cioè un breve filmato- sull'account Instagram della Ferragni, in cui per l'appunto Fedez indossava un paio di scarpe coi tacchi molto alti - firmate Donatella Versace - pressoché identiche a quelle che, di fianco a lui, portava la moglie.

Con un commento in inglese di quest' ultima, che tradotto suona tipo «ora almeno è alto come me». Risultato: i social sono letteralmente impazziti. Una quantità enorme di visualizzazioni da ogni parte del mondo, naturalmente il pubblico che si divide fra coloro che comprendono e anche apprezzano l'ironia e altri che al contrario criticano Fedez, con commenti tipo «i tacchi sono cose da donne». E loro? Loro se la ridono

Da "www.liberoquotidiano.it"

"Io gli uomini così li schifo". "Ma vai a cag***e". Un pacato confronto tra la hater e Fedez, via Instagram Stories. Tutto nasce, ovviamente, dal video che il rapper milanese ha girato insieme alla moglie Chiara Ferragni. Pronti per una "seratona" alla Milano Fashion Week, i due Ferragnez hanno sfoggiato un look decisamente particolare. La influencer e imprenditrice con scarpe a zeppa altissima, rosso fuoco. Lui, più bassino, con tacco fucsia.

"Finalmente alti uguali", ironizza in inglese Chiara. Il marito invece non sembra convintissimo, e con una smorfia metà di dolore e metà di disappunto confessa ai milioni di loro followers: "Mi si stanno staccando le dita dei piedi". Cosa non si fa, in fondo, per essere balli.

Il concetto però è estremamente personale, e i commenti ironici e sprezzanti al video lo confermano in pieno. Tra molte ironie, arrivano anche gli insulti, beceri. Una ragazza, per esempio, condivide lo screenshot di Fedez e Ferragni e sentenzia: "Gli uomini così li schifo. L'Uomo deve essere Maschio". Come se il giudizio sulla virilità o meno di un uomo possa dipendere da una foto scherzosa o dal colore di una camicia o di un pantalone o dalla foggia di una scarpa.

Peraltro, l'intento di quel post su Instagram era visibilmente auto-ironico. La risposta di Fedez alla hater, però, non sembra sulla stessa lunghezza d'onda. Ripubblica il commento e lo "timbra" con il più fragoroso dei "Con affetto ma vai a ca*areeeee". Chiaro così?

