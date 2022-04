IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? INTANTO SU AMAZON PRIME PER CINQUE GIORNI, AVETE “THE BATMAN” DI MATT REEVES CON ROBERT PATTINSON E ZOE KRAVITZ, FRESCO FRESCO DI SALA - SU DISNEY+ AVETE LA LANCIATISSIMA PRIMA SERIE DI FERZAN OZPETEK, “LE FATE IGNORANTI” CON TUTTI I BELLONI ETERO CHE FANNO I GAY. SU SKY HANNO APPENA INSERITO “LETIZIA BATTAGLIA: SHOOTING THE MAFIA”. FAREI ANCHE VEDERE IL FILM DI FRANCO MARESCO CON LEI MERAVIGLIOSA PROTAGONISTA “LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA”. MA, CHISSÀ PERCHÉ, NON COMPARE SU NESSUNA PIATTAFORMA… - VIDEO