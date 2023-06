PER DAMIANO IL SOLERI È TRAMONTATO VELOCEMENTE – IL CANTANTE DEI MANESKIN (FRESCO DI ROTTURA CON GIORGIA SOLERI DOPO CHE È STATO FILMATO MENTRE LIMONAVA CON UN’AMICA IN DISCOTECA) È STATO PIZZICATO CON LA SUA NUOVA FIAMMA, MARTINA TAGLIENTI, IN UN RISTORANTE NEL CENTRO DI ROMA – ATTOVAGLIATA INSIEME A LORO ANCHE LA BASSISTA VICTORIA – DA QUANDO VA AVANTI LA STORIA? I DUE SI CONOSCONO DAL 2017 E SUI SOCIAL DAMIANO SCRIVEVA A MARTINA: “TI AMO, POSSO DIRE CHE SEI LA MIA FIDANZATA?”

Estratto da www.ilmessaggero.it

damiano dei maneskin a cena con martina taglienti 4

Capelli biondo platino lui e canotta nera con la scritta "crush" (“cotta” per i boomer), capelli lunghissimi sciolti e camicia di lino lei, impossibile non riconoscerli. Damiano David e Martina Taglienti non si nascondono più.

Ieri sono stati visti in un ristorante di Roma, con loro diversi amici. Il frontman dei Maneskin è seduto nel dehor di una storica trattoria, ride, scherza e si scambia sguardi complici con la sua Martina.

Solo qualche giorno fa, lo scoop: i due vengono paparazzati in discoteca mentre si baciavano. Lui come un bambino beccato con le mani nella marmellata, si scusa con la sua ex (dice lui) fidanzata Giorgia Soleri: «È stato un mio errore.

damiano dei maneskin a cena con martina taglienti 5

[…] Tutti si conoscevano, tutti erano amici, quindi nonostante tutti dicano che non ci sia stato tradimento sicuramente è stata una grande caduta di stile, si parla di frequentazioni almeno dal 2017.

A confermarlo sono una serie di scambi di commenti avvenuti su Instagram tutti fra Ykaaar e MirtilleTouche, quando ancora nessuno sospettava niente. Nel dettaglio in uno Damiano le scrive “Ti amooooo” con moltissime O; in un altro le chiede “Posso dire che sei la mia fidanzata?” ottenendo come risposta “Non è professionale non diciamolo in giro“. E ce ne sono molti altri, tutti più soft, che testimoniano il bel rapporto fin da quell’anno. […]

damiano dei maneskin a cena con martina taglienti 2 martina taglienti giorgia soleri damiano dei maneskin a cena con martina taglienti 3 VICTORIA DE ANGELIS E MARTINA TAGLIENTI martina taglienti 6 martina taglienti 5 martina taglienti 7 martina taglienti 12 martina taglienti 2 martina taglienti 3 martina taglienti 1 martina taglienti victoria de angelis martina taglienti 10 martina taglienti 11 martina taglienti 8 martina taglienti 9 GIORGIA SOLERI giorgia soleri giorgia soleri 25 giorgia soleri censurata su instagram giorgia soleri 21 giorgia soleri 22 giorgia soleri 36 damiano giorgia soleri damiano dei maneskin a cena con martina taglienti 1