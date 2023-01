COME MAI TUTTA ‘STA PREMURA PER L’ALGERIA? – IN UN ANNO CI SONO STATE BEN QUATTRO CERIMONIE IN ONORE DELL’AMICIZIA TRA L’ITALIA E IL PAESE AFRICANO: DRAGHI, MELONI E ANCHE MATTARELLA SONO STATI BEN ATTENTI A INCENSARE IL PRESIDENTE TEBBOUNE. LA CONVENIENZA AD AVERE BUONI RAPPORTI È RECIPROCA. NOI ABBIAMO UN DRAMMATICO BISOGNO DI GAS E LORO DI ARMI: GIÀ PRONTA UNA COLLABORAZIONE CON LEONARDO PER GLI ELICOTTERI, IN BALLO CI SONO ANCHE UN CANTIERE NAVALE CON FINCANTIERI E UN LOTTO DI MISSILI CON MBDA…