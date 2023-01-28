clementino stefano de martino gerard pique francesco gabbani gianni sperti
DANDOLO-FLASH (DEL CAZZO) - AVVERTITE SHAKIRA, VEDOVA DEL PIQUETTON, CHE NON TUTTO È PERDUTO. POTREBBE TROVARE E PESCARE L'AMORE NEL NOSTRO SGANGHERATO PAESE. DA CLEMENTINO A DE MARTINO, DA GABBANI ALLA NEW ENTRY GIANNI SPERTI. DI CERTO NON RIMPIANGEREBBE LE FAVOREVOLI DIMENSIONI DEL SUO PERDUTO AMOR…-
IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO IN CHIARO STASERA? SU RETE4 AVETE I 194’ DI “SCHLINDER’S LIST”. SU LA7, ANCHE SE L’AVETE VISTO MILLE VOLTE, VI RIPROPONGONO “TRUE LIES”. LA SCELTA PIÙ STRACULT NON PUÒ CHE ESSERE CIELO CON “DESIDERIA: LA VITA INTERIORE” PASTICCIO EROTICO-POLITICO CON LARA WENDEL, DOPPIATA PER LE SCENE DI NUDO, LORY DEL SANTO CAMERIERA TUTTO FARE E ORSO MARIA GUERRINI CAPO DELLE BRIGATE ROSSE MALATO DI FIGA – NELLA NOTTE SU RETE4 A E CINE 34 DUE EROTICI STRACULT... - VIDEO
COME MAI TUTTA ‘STA PREMURA PER L’ALGERIA? – IN UN ANNO CI SONO STATE BEN QUATTRO CERIMONIE IN ONORE DELL’AMICIZIA TRA L’ITALIA E IL PAESE AFRICANO: DRAGHI, MELONI E ANCHE MATTARELLA SONO STATI BEN ATTENTI A INCENSARE IL PRESIDENTE TEBBOUNE. LA CONVENIENZA AD AVERE BUONI RAPPORTI È RECIPROCA. NOI ABBIAMO UN DRAMMATICO BISOGNO DI GAS E LORO DI ARMI: GIÀ PRONTA UNA COLLABORAZIONE CON LEONARDO PER GLI ELICOTTERI, IN BALLO CI SONO ANCHE UN CANTIERE NAVALE CON FINCANTIERI E UN LOTTO DI MISSILI CON MBDA…
C’E’ GROSSA CRISI! - GOLDMAN SACHS TAGLIA IL BONUS ALL'AD DAVID SOLOMON: MENO 30%, DA 35 MILIONI DI DOLLARI A 25 MILIONI, PER IL 2022 - PESA IL CALO DEGLI UTILI (-48% RISPETTO AL 2021) E DELLE ENTRATE – MA NON SARA’ L’UNICO “PURGATO”: DA BANK OF AMERICA A WELLS FARGO, PASSANDO PER CITI E J.P. MORGAN, LE SFORBICIATE ALLE REMUNERAZIONI SONO LA NUOVA NORMALITÀ. E IL 2023 POTREBBE ESSERE ANCORA PIÙ SEVERO PER I BANCHIERI…
SAPEVATE CHE NEL CALCIO ESISTE IL CARTELLINO BIANCO? - È STATO ASSEGNATO PER LA PRIMA VOLTA IERI, NELLA PARTITA DI COPPA PORTOGHESE DI CALCIO FEMMINILE TRA BENFICA E SPORTING LISBONA E SERVE PER INCENTIVARE AL GIOCO PULITO E RISPETTOSO - LA DIRETTRICE DI GARA HA SVENTOLATO IL CARTELLINO AL PERSONALE MEDICO DI ENTRAMBE LE SQUADRE DOPO CHE… - VIDEO
CAFONALISSIMO A MISURA DUOMO - PORTALUPPI CHIAMA, MILANO RISPONDE! IN CINQUECENTO SI SONO SCAPICOLLATI PER FESTEGGIARE L’USCITA DEL LIBRO ‘’PIERO PORTALUPPI’’, L’ARCHITETTO CHE HA CAMBIATO CON I SUOI LAVORI LA FACCIA DELLA CAPITALE LOMBARDA - IN CASA DEGLI ATELLANI, IL GIOIELLO RINASCIMENTALE TRASFORMATO UN SECOLO FA DA PORTALUPPI, PIERO MARANGHI, CURATORE DELL’OPERA, HA ACCOLTO GIBERTO ARRIVABENE E BIANCA D’AOSTA, TOMMASO SACCHI E CHIARA BAZOLI, NICOLA PORRO E STEFANO BARTEZZAGHI, VERONICA ETRO E MARCO BALICH, BARNABA FORNASETTI E MICHELA MORO…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
VI ADDORMENTATE DAVANTI ALLA TV? POI NON LAMENTATEVI CHE SIETE SEMPRE STANCHI – UNA RICERCA AUSTRIACA HA RIVELATO CHE ADDORMENTARSI CON IL TELEVISORE ACCESO PEGGIORA LA QUALITÀ DEL SONNO PERCHÉ TIENE IL CERVELLO SEMPRE IN ALLERTA – COLPA DELLE “VOCI SCONOSCIUTE” EMESSE DALLA TV, CHE SUSCITANO TIPI DI ONDE CEREBRALI LEGATE A DISTURBI SENSORIALI DURANTE IL SONNO – LO STESSO ACCADE CON LE VOCI FAMILIARI, MA CON LA DIFFERENZA CHE…