DANDOLO-FLASH (DEL CAZZO) - AVVERTITE SHAKIRA, VEDOVA DEL PIQUETTON, CHE NON TUTTO È PERDUTO. POTREBBE TROVARE E PESCARE L'AMORE NEL NOSTRO SGANGHERATO PAESE. DA CLEMENTINO A DE MARTINO, DA GABBANI ALLA NEW ENTRY GIANNI SPERTI. DI CERTO NON RIMPIANGEREBBE LE FAVOREVOLI DIMENSIONI DEL SUO PERDUTO AMOR…

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IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO IN CHIARO STASERA? SU RETE4 AVETE I 194’ DI “SCHLINDER’S LIST”. SU LA7, ANCHE SE L’AVETE VISTO MILLE VOLTE, VI RIPROPONGONO “TRUE LIES”. LA SCELTA PIÙ STRACULT NON PUÒ CHE ESSERE CIELO CON “DESIDERIA: LA VITA INTERIORE” PASTICCIO EROTICO-POLITICO CON LARA WENDEL, DOPPIATA PER LE SCENE DI NUDO, LORY DEL SANTO CAMERIERA TUTTO FARE E ORSO MARIA GUERRINI CAPO DELLE BRIGATE ROSSE MALATO DI FIGA – NELLA NOTTE SU RETE4 A E CINE 34 DUE EROTICI STRACULT... - VIDEO

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COME MAI TUTTA ‘STA PREMURA PER L’ALGERIA? – IN UN ANNO CI SONO STATE BEN QUATTRO CERIMONIE IN ONORE DELL’AMICIZIA TRA L’ITALIA E IL PAESE AFRICANO: DRAGHI, MELONI E ANCHE MATTARELLA SONO STATI BEN ATTENTI A INCENSARE IL PRESIDENTE TEBBOUNE. LA CONVENIENZA AD AVERE BUONI RAPPORTI È RECIPROCA. NOI ABBIAMO UN DRAMMATICO BISOGNO DI GAS E LORO DI ARMI: GIÀ PRONTA UNA COLLABORAZIONE CON LEONARDO PER GLI ELICOTTERI, IN BALLO CI SONO ANCHE UN CANTIERE NAVALE CON FINCANTIERI E UN LOTTO DI MISSILI CON MBDA…

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CAFONALISSIMO A MISURA DUOMO - PORTALUPPI CHIAMA, MILANO RISPONDE! IN CINQUECENTO SI SONO SCAPICOLLATI PER FESTEGGIARE L’USCITA DEL LIBRO ‘’PIERO PORTALUPPI’’, L’ARCHITETTO CHE HA CAMBIATO CON I SUOI LAVORI LA FACCIA DELLA CAPITALE LOMBARDA - IN CASA DEGLI ATELLANI, IL GIOIELLO RINASCIMENTALE TRASFORMATO UN SECOLO FA DA PORTALUPPI, PIERO MARANGHI, CURATORE DELL’OPERA, HA ACCOLTO GIBERTO ARRIVABENE E BIANCA D’AOSTA, TOMMASO SACCHI E CHIARA BAZOLI, NICOLA PORRO E STEFANO BARTEZZAGHI, VERONICA ETRO E MARCO BALICH, BARNABA FORNASETTI E MICHELA MORO…

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