DANDOLO FLASH! ECCO LA FOTO CHE DESCRIVE LO SPONTAEO URLO DI DOLORE DI PATRIZIA PELLEGRINO CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA. AMEN.-
DANDOLO FLASH! ECCO LA FOTO CHE DESCRIVE LO SPONTAEO URLO DI DOLORE DI PATRIZIA PELLEGRINO CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA. AMEN.-
ALZA LA CORNETTA, L’IMPOSTORE TI ASPETTA - LONDRA PUNTA IL DITO CONTRO MOSCA PER LE TELEFONATE BEFFA RICEVUTE DA FIGURE CHIAVE DEL GOVERNO JOHNSON. IL MINISTRO DELLA DIFESA, BEN WALLACE, E LA MINISTRA DEGLI INTERNI, PRITI PATEL, HANNO PARLATO CON DUE “IMPOSTORI RUSSI” CHE SI FINGEVANO IL PRIMO MINISTRO UCRAINO ALLO SCOPO DI “SOTTRARRE INFORMAZIONI”. E CI SAREBBERO RIUSCITI VISTO CHE…
FLASH! - GENERALI ALL'ARIA: SECONDO DUE FONDI DI INVESTIMENTO, SOCI IMPORTANTI DEL LEONE DI TRIESTE, LUCIANO CIRINA', IL MANAGER DI GENERALI SCELTO DA CALTAGIRONE COME AMMINISTRATE DELEGATO, NON PUO' PRESENTARE IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE DELL'IMPRENDITORE ROMANO AVENDO CONTRIBUITO AD ELABORARE ANCHE IL PIANO CHE SFIDA, QUELLO DELL'AD PHILIP DONNET
CAFONALINO - SAPESSI COM'È STRANO LA "DUCETTA" A PARLARE DEL DUCE: C'ERA ANCHE GIORGIA MELONI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "GIOCATORI D'AZZARDO" DI VIRMAN CUSENZA, CHE RACCONTA LA STORIA DI ENZO PAROLI, L'ANTIFASCISTA CHE SALVÒ IL GIORNALISTA PREFERITO DI MUSSOLINI - L'INCONTRO AL TEMPIO DI ADRIANO È STATO MODERATO DAL DIRETTORE DEL TG2 GENNARO SANGIULIANO, PRESENTI LUCIANO VIOLANTE, LORENZO TAGLIAVANTI, SIMON AGNES, MARIA LATELLA E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...