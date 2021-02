21 feb 2021 11:59

DANDOLO FLASH! MILANO NON SI FERMA DOMENICA 28 FEBBRAIO APRE AL PUBBLICO SCALO LAMBRATE - UN DEPOSITO INUTILIZZATO DA ANNI, CHE VERSAVA IN CONDIZIONI DI DEGRADO, VIENE RESTITUITO ALLA CITTÀ E TRASFORMATO IN UN SPAZIO POLIFUNZIONALE DI 1000 METRI QUADRATI DESTINATI AL COWORKING, A UNA GALLERIA D'ARTE, A CORSI DI YOGA E CUCINA –IL RISTORANTE E LA LOUNGE ZONE SARÀ CURATA DAL "THE SANCTUARY" DI ROMA…