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DANDOLO FLASH! MILANO NON SI FERMA DOMENICA 28 FEBBRAIO APRE AL PUBBLICO SCALO LAMBRATE - UN DEPOSITO INUTILIZZATO DA ANNI, CHE VERSAVA IN CONDIZIONI DI DEGRADO, VIENE RESTITUITO ALLA CITTÀ E TRASFORMATO IN UN SPAZIO POLIFUNZIONALE DI 1000 METRI QUADRATI DESTINATI AL COWORKING, A UNA GALLERIA D'ARTE, A CORSI DI YOGA E CUCINA –IL RISTORANTE E LA LOUNGE ZONE SARÀ CURATA DAL "THE SANCTUARY" DI ROMA…-
IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA NON SO SE INDIRIZZARVI VERSO "SCANDALOSA GILDA", CAPOLAVORO DELL'EROTICO D'AUTORE CON TANTO DI INSERTI ANIMATI DEL GRANDE GIBBA CON GLI OMINI-CAZZO CHE SE LA VEDONO CON UNA GIGANTESCA GILDA, O SU UNA SCATENATA ELENA SOFIA RICCI NUDA CHE FA PERDERE LA TESTA A ANDREA RONCATO IN "NE PARLIAMO LUNEDI" - BEN PIÙ RARI, MA ALLE QUATTRO DI NOTTE, SOB!, APPAIONO LA "LULU'" DI WALERIAN BOROWYCZ E IL "BARBABLU'" DI EDWARD DMYTRYK, CON RICHARD BURTON SEMPRE SBRONZO E UN BEL PO' DI MOGLI ASSASSINATE…
CAFONALINO DELLE “TIFOSE” – ARIDATECE SABRINA FERILLI E ANNA FALCHI! LE FOTO DAL SET DELLA NUOVA MINI-SERIE CON ANTONIO GIULIANI, “LE TIFOSE”, IDEATO DALLA “BISCARDINA” GEORGIA VIERO INSIEME ALLA BOMBASTICA ROBERTA PEDRELLI - LA PRIMA AMA LA LAZIO DA SEMPRE, LA SECONDA È ROMANISTA DOC ED ENTRAMBE HANNO TRASFORMATO LA PASSIONE PER IL CALCIO IN UN MESTIERE…
“AVEVA PAURA CHE FOSSE AUTISTICO” – NEL TREVIGIANO UN OPERAIO DI 43ENNE HA STRANGOLATO IL FIGLIO DI 2 ANNI E POI SI È SQUARCIATO LA GOLA CON UN COLTELLO DA CUCINA. NON MOLTO TEMPO FA SI ERA SFOGATO CON ALCUNI FAMILIARI, PARLANDO CON ANGOSCIA DEL FUTURO DEL PICCOLO: “CHE VITA FAREBBE?” – E NEL TREVIGIANO UNA DONNA SI È GETTATA DA UN PONTE CON IL FIGLIO DI UN ANNO E MEZZO IN BRACCIO: LEI È MORTA, IL BAMBINO È IN CONDIZIONI DISPERATE…