DANDOLO FLASH! – GIACOMINA URTIS FRENA LA SUA TRANSIZIONE A ERMAFRODITA CON TRATTI SOMATICI NORD COREANI PER RISPETTO DI CICCIO-KIM, E LO PIANGE NEL CASO FOSSE DECEDUTO. "IL CAVALLO BIANCO E IO LO ASPETTIAMO VIVO E VEGETO"-
DANDOLO FLASH! – GIACOMINA URTIS FRENA LA SUA TRANSIZIONE A ERMAFRODITA CON TRATTI SOMATICI NORD COREANI PER RISPETTO DI CICCIO-KIM, E LO PIANGE NEL CASO FOSSE DECEDUTO. "IL CAVALLO BIANCO E IO LO ASPETTIAMO VIVO E VEGETO"-
''IL RAZZISTA SEI TU, SEI RAZZISTA CON VITTORIO FELTRI'' - SALLUSTI CONTRO TELESE (VIDEO): ''SAI CHI È FELTRI? IO L'HO CONOSCIUTO. PASSA PER ESSERE ATEO, MA IL SUO MIGLIOR AMICO È UN PRETE. SAI COS'HA SCRITTO DI LUI MARCELLO VENEZIANI, UOMO DEL SUD? 'GLI RINFACCIO TUTTO TRANNE ESSERE RAZZISTA, NON MI HA MAI CENSURATO'''
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
AL MARE COL NUMERETTO - A OSTIA SI PENSA A TURNI DI 4 ORE DA PRENOTARE IN ANTICIPO, CON LE SPIAGGE LIBERE AFFIDATE A PRIVATI PER FILTRARE GLI ACCESSI. AVRANNO PRIORITÀ DISABILI, ANZIANI, FRAGILITÀ E FAMIGLIE NUMEROSE. E SE UNO VA IN SPIAGGIA PARECCHI GIORNI DI SEGUITO, POTREBBE ESSERE COSTRETTO A LASCIARE IL POSTO A QUALCUNO CHE NON CI È ANCORA ANDATO
''UNA NUOVA EPIDEMIA IN AUTUNNO? IN TERMINI TEORICI POTREMMO AVERLA ANCHE TRA UN MESE, SE PRENDIAMO SOTTO GAMBA LE MISURE''. BRUSAFERRO (ISS) PARLA DI ''RIPARTENZA DELICATA'', PERCHÉ SE I CASI TORNANO A SALIRE SI TORNA INDIETRO. ''SULLA SCUOLA NON SI PARLA FINO A SETTEMBRE, MA ANCHE SU QUEL MESE NON CI SONO CERTEZZE'' - E SUGLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI…