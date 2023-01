2 gen 2023 16:52

DANI ALVES, DAL PALLEGGIO AL PALPEGGIO? – IL DIFENSORE DEL BARCELLONA È INDAGATO DALLA POLIZIA SPAGNOLA PER VIOLENZA SESSUALE – UNA RAGAZZA RACCONTA CHE, MENTRE STAVA BALLANDO IN UNA DISCOTECA DI BARCELLONA, IL GIOCATORE LE HA MESSO UNA MANO NELLE MUTANDE. DOPO UN MOMENTO DI PARAPIGLIA NEL LOCALE, LA RAGAZZA HA AVVERTITO LA POLIZIA MA DANI ALVES ERA GIÀ ANDATO VIA – LUI NEGA TUTTO: ERA IN QUELLA DISCOTECA MA NON HA FATTO NULLA DI MALE…