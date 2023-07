DANIELA & IGNAZIO, E’ INIZIATO LO STRAZIO - LA COMPRAVENDITA DELLA VILLA A FORTE DEI MARMI (RILEVATA E CEDUTA DALLE FAMIGLIE LA RUSSA-SANTANCHÈ DOPO UN'ORA A UN MILIONE IN PIÙ) PER BANKITALIA È UN'OPERAZIONE SOSPETTA: ORA INDAGANO I MAGISTRATI DI MILANO E LA GUARDIA DI FINANZA - LA STRANA COINCIDENZA: IL PRELIMINARE DI VENDITA FRA KUNZ-DE CICCO E LA SOCIETÀ DI ANTONIO RAPISARDA, PER LA SUCCESSIVA VENDITA A 3,55 MILIONI, È STATO FIRMATO IL 7 OTTOBRE 2022 (NEI GIORNI IN CUI LA PROCURA CHIEDEVA IL FALLIMENTO DELLE AZIENDE DI SANTANCHÈ)

DANIELA SANTANCHE E IGNAZIO LA RUSSA

Estratto dell’articolo di Francesco Moscatelli e Monica Serra per “la Stampa”

Una villa a Forte dei Marmi, accanto alla mitologica pineta della Versiliana e a poche centinaia di metri dalle altrettanto mitologiche giraffe del Twiga, e che fino al 12 gennaio apparteneva al sociologo Francesco Alberoni, rischia di diventare l'ennesimo grattacapo giudiziario della famiglia allargata La Russa-Santanchè. Ovvero il clan che […] detta legge su Fratelli d'Italia in Lombardia.

LA VILLA DI FORTE DEI MARMI COMPRATA E RIVENDUTA DALLA MOGLIE DI IGNAZIO LA RUSSA

Dopo le inchieste relative alle società della ministra del Turismo Daniela Santanchè, delle quali il presidente del Senato Ignazio La Russa si è occupato in qualità di avvocato, e dopo la delicatissima vicenda della presunta violenza sessuale su una ventiduenne per cui da qualche giorno risulta indagato Leonardo Apache, il più piccolo dei tre figli di La Russa, questa volta a finire sotto la lente dei magistrati ci sarebbe una singolare compravendita immobiliare messa a segno da Laura De Cicco, moglie di La Russa, e da Dimitri Miesko Leopoldo Kunz d'Asburgo Lorena Piast Bielitz Bielice Belluno S.Palia Rasponi Spinelli Romano, nome completo - dal sound aristocratico - del compagno di Daniela Santanchè.

I DUE ROGITI PER LA VILLA A FORTE DEI MARMI COMPRATA E POI VENDUTA DALLA MOGLIE DI IGNAZIO LA RUSSA E DA DIMITRI KUNZ FIDANZATO DI DANIELA SANTANCHE

Un guadagno da un milione di euro in 58 minuti su cui si concentrano le attenzioni dei magistrati milanesi. Una segnalazione di operazione sospetta di Bankitalia è infatti arrivata nelle scorse settimane sulla scrivania della procuratrice aggiunta Laura Pedio che, col procuratore Marcello Viola, coordina il pool di pm che gestiscono i fascicoli sulle crisi societarie delle aziende della ministra. Almeno tre le inchieste già aperte dagli inquirenti.

Una sul gruppo Visibilia che, tra gli altri, vede indagati Santanchè, la sorella Fiorella Garnero e il compagno e socio in affari Dimitri Kunz, accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio; un secondo filone - per ora senza indagati e ipotesi di reato - si occupa invece della crisi del colosso bio Ki Group e un terzo fascicolo, aperto per l'ipotesi di manipolazione di mercato, punta a scoprire chi ci sia realmente dietro il misterioso fondo per investimenti di Dubai, Negma.

DANIELA SANTANCHE E IGNAZIO LA RUSSA

E che nelle società legate alla ministra ha iniettato milioni di euro di liquidità attraverso un prestito obbligazionario convertibile, per poi provocare - denunciano i soci di minoranza di Visibilia - il crollo del titolo. Nel calderone degli accertamenti delegati al Nucleo di polizia giudiziaria della Gdf di Milano sono confluiti anche quelli sull'affare della villa in Versilia. Stabilire il suo reale valore di mercato è uno dei primi passi da compiere, anche per valutare quali eventuali ipotesi di reato possano celarsi dietro questa operazione vantaggiosissima per la famiglia allargata La Russa-Santanchè.

[…] Alle 10.18 del 12 gennaio Dimitri Kunz e Laura De Cicco vendono l'immobile di Forte dei Marmi, […] all'imprenditore e finanziere Antonio Rapisarda, erede dei biscotti Gentilini. Valore dell'operazione […] 3,45 milioni di euro. A colpire […] è il fatto che la villa fosse stata acquistata meno di un'ora prima, come testimonia l'atto di un secondo studio professionale firmato da Kunz, De Cicco e dall'avvocata Elisabetta Nati, procuratrice speciale di Alberoni, per la cifra di 2,45 milioni di euro. Una plusvalenza record che, al netto delle imposte, vale la bellezza di 753 mila euro, finiti nelle casse di famiglia proprio in un momento in cui la ministra aveva bisogno di molta liquidità per salvare le sue aziende.

LA VILLA A FORTE DEI MARMI COMPRATA DALLA MOGLIE DI IGNAZIO LA RUSSA E DA DIMITRI KUNZ FIDANZATO DI DANIELA SANTANCHE

[…] il preliminare di vendita fra Alberoni e Kunz-De Cicco era stato firmato il 12 luglio 2022. Il secondo è che il 7 ottobre 2022 (nei giorni in cui la procura chiedeva il fallimento delle aziende di Santanchè) viene firmato un altro compromesso, questa volta fra De Cicco, Kunz e la Springstar, società di Antonio Rapisarda, per la successiva vendita a 3,55 milioni.

[…] cosa pensa invece di tutta questa storia Francesco Alberoni? Chi ha parlato con il sociologo, 93 anni, che nel 2019 si era candidato alle Europee con FdI, […] «Ho ottenuto il prezzo che ritenevo congruo» […] «non provo alcun fastidio o disagio». […] Da Forte dei Marmi […] arrivano altri particolari: la casa era in vendita da almeno un anno, prima di quella di Kunz-De Cicco erano arrivate altre offerte più basse e l'affare è stato gestito senza intermediari. […]

