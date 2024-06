DANIELA MARTANI 1- FEDEZ 0 – IL GIUDICE RESPINGE LA RICHIESTA DI UN MAXI-RISARCIMENTO DA PARTE DEL RAPPER CHE AVEVA PORTATO IN TRIBUNALE LA SHOWGIRL. IL MOTIVO? LEI DEFINI' I FERRAGNEZ “IDIOTI E PALLONI GONFIATI” PER LA FAMOSA FESTA AL SUPERMERCATO – AL RAPPER IL COMMENTO È ANDATO DI TRAVERSO E HA INSISTITO: DOPO ESSERE STATO RESPINTO DA PM E GIUDICI IN SEDE PENALE, HA CHIESTO IL MAXI-RISARCIMENTO IN SEDE CIVILE. MA UN MAGISTRATO HA STABILITO CHE GLI EPITETI SONO “LECITI” ALLA LUCE DEL CONTESTO… - VIDEO

Daniela Martani 1- Fedez 0. Il rapper dovrà mettersi l’anima in pace: non vedrà i 100mila euro che sperava di mettersi in tasca dopo aver denunciato per diffamazione la showgirl per un tweet velenosetto del 2018.

Ma riavvolgiamo il nastro. Il 23 ottobre 2018, Daniela Martani commenta la famosa festa al supermercato dell’ex signor Ferragni criticando aspramente la coppia su Twitter: “Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale altrimenti chi glieli mette i like”.

Per la festa, è bene ricordarlo, lo stesso rapper è stato costretto a ricorrere ai ripari dopo la valanga di critiche dei suoi follower: non solo si è scusato ma, come spesso è accaduto in questi anni, ha usato il paravento della beneficienza per tentare di arginare le critiche.

Nonostante l’ammissione di colpa, a Fedez il commento della Martani è rimasto indigesto al punto da portala in tribunale per diffamazione: il procedimento penale è stato respinto per tre volte da pm e gip del Tribunale di Roma. Restava in piedi la richiesta di 100mila euro del rapper alla showgirl.

Una richiesta che è stata ritenuta dal giudice infondata visto che non solo il post rientra nel diritto di critica, ma gli epiteti “idioti” e “palloni gonfiati” riferiti al rapper e alla moglie, risultano “leciti alla luce del contesto”. Per il giudice le condotte “bizzarre e opinabili” degli ormai ex Ferragnez “si esponevano a comprensibili e prevedibili critiche del pubblico”.

In pratica per il giudice “se un personaggio pubblico, con milioni di follower […] sceglie autonomamente di condividere la propria vita quotidiana e, in particolare, un evento siffatto, deve altresì accettare le critiche, anche pungenti, del proprio numeroso pubblico […].

In definitiva […] “gli epiteti utilizzati (idioti e palloni gonfiati) non risultano essere insulti particolarmente volgari o infamanti”. Insomma nulla da fare per Fedez che, alla fine, è stato condannato a pagare le spese di lite alla Martani, difesa dall’avvocato Antonino Polimeni.

Ps: Chissà quanto deve esserci rimasto male il rapper che, di mollare la causa contro la Martani, non ci pensava proprio. Nonostante il no di un pm e due gip al procedimento penale, ha continuato sperando di spuntarla almeno con un risarcimento in sede civile. E, invece, adesso dovrà archiviare la sua sete di vendetta.

