Mentre l'Italia punta su un'influencer che si ispira alla figura della Venere di Botticelli per promuovere le sue bellezze culturali, la Francia sceglie icone di rilievo come Monet, Renoir, Caillebotte, Morisot, Pissarro e altri giganti dell'arte impressionista come ambasciatori all'interno di un video che non solo cattura l'attenzione, ma spinge gli spettatori all'azione, incoraggiandoli a preparare i propri bagagli.

Nel breve filmato curato da Normandie Tourisme, una coppia (Lauren e Kim), intraprendono un coinvolgente viaggio attraverso le regioni di Normandia, Parigi e l'Île-de-France lungo le tracce dei grandi pittori francesi. La scelta di enfatizzare l'Impressionismo non è casuale, dato che la Francia si prepara a commemorare nel 2024 il 150° anniversario di questo movimento artistico.

