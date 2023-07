DANNATI PIRATI – A VARESE, UNA DONNA DI 41 ANNI È MORTA DOPO CHE È STATA INVESTITA DA UN’AUTO, A POCHI METRI DA CASA – IL CONDUCENTE È SCAPPATO A TUTTA VELOCITÀ DOPO L’INCIDENTE E NON HA PRESTATO SOCCORSO ALLA VITTIMA, GIUSEPPINA CALANDRO, CHE È MORTA IN OSPEDALE QUALCHE ORA DOPO – IL RACCONTO DEI TESTIMONI: “ALL’INIZIO NON SEMBRAVA NEPPURE FERITA, POI C’È STATO RAPIDO PEGGIORAMENTO” – I CARABINIERI STANNO CERCANDO DI RISALIRE ALL’IDENTITÀ DELLA PERSONA AL VOLANTE: L'AUTO AVREBBE DANNEGGIATO ANCHE...

Estratto dell’articolo di Andrea Camurani per www.corriere.it

Investita da un’auto e lasciata a terra priva di sensi: è successo sabato sera a Gemonio, […] in provincia di Varese. I carabinieri della compagnia di Luino stanno cercando l’auto pirata che non si è fermata a prestare soccorso alla vittima, una donna di 41 anni, residente in paese, morta in ospedale nonostante le cure dei medici […]

la donna è stata travolta e il veicolo investitore è scappato a tutta velocità attraversando la piazza della chiesa per dirigersi verso le scuole. L'auto avrebbe danneggiato anche una macchina su cui viaggiava una persona, già sentita dai militari. […]

Anche la dinamica dell’accaduto è al vaglio: le telecamere non hanno ripreso in maniera diretta l’evento. […] La vittima si chiamava Giuseppina «Giusy» Caliandro e viveva in una casa nel centro storico di Gemonio, dove si era trasferita da non molti anni. Aveva lavorato al bar della piazza ed era conosciuta in paese. Il punto dove è avvenuto l’incidente stradale mortale è a pochi metri da dove la donna abitava.

Testimoni riferiscono di aver sentito un forte rumore in strada al momento dell’incidente e che subito dopo l’investimento la donna era cosciente e parlava ai soccorritori. «Non sembrava neppure ferita, ha detto uno degli inquilini della casa di cortile dove la donna viveva. Poi il rapido peggioramento, lo stato di incoscienza e i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori prima della corsa in ambulanza a sirene spiegate.”