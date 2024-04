8 apr 2024 12:02

DANNATI PIRATI - È RISULTATA POSITIVA ALL'ALCOL E ALLA COCAINA LA 31ENNE CHE, IN PROVINCIA DI SALERNO, ERA ALLA GUIDA DEL SUV CHE SI È SCHIANTATO CONTRO UNA VOLANTE DEI CARABINIERI, UCCIDENDO DUE MILITARI, IL MARESCIALLO FRANCESCO PASTORE E L’APPUNTATO SCELTO FRANCESCO FERRARO, (MENTRE UN TERZO È RICOVERATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVI) - LA DONNA, CHE HA PRECEDENTI PER SPACCIO, HA CENTRATO IN PIENO L'AUTOPATTUGLIA CHE STAVA SVOLTANDO...