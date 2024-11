2 nov 2024 19:30

I DANNI COLLATERALI DELL’INCHIESTA SUGLI SPIONI – LA GIUDICE CARLA ROMANA RAINERI, INDAGATA PER CONCORSO PER ESSERE RICORSA AGLI HACKER DI EQUALIZE PER AVERE INFORMAZIONI SUL MARITO, HA CHIESTO AL CSM DI ESSERE COLLOCATA IN PENSIONE IN ANTICIPO. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA STA VALUTANDO SE APRIRE UNA PROCEDURA DI INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE